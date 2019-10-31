Каким будет 2020 год для разных Знаков Зодиака

Лев

Львам стоит быть бдительнее. Астрологи советуют взять на вооружение аффирмации, чтобы удалять вирусы сознания, из-за которых могут возникнуть сложности в жизни. Покровительница года прокатит Львов на американских горках, предоставив и периоды высокого подъема, и моменты эмоционального спада. И если представители этого созвездия смогут совладать с собой, станут чуть практичнее и хитрее, то получат заметное улучшение жизни, причем сразу на всех фронтах. Ради успеха придется отказаться от многих привычек, а также подавить эгоизм и гнев.

Дева

Металлическую Крысу и Дев связывает основательный подход к любой задаче. Они сначала семь раз подумают и только после сделают, поэтому их союз в 2020 году будет удачным. Доброта и харизма Дев позволит завершить многие конфликты компромиссом, наладить отношения в семье. Самое главное — поддерживать энергетику на должном уровне, используя дыхательные практики или другие техники. Негатив может разрушить удачу. Педантизм, присущий всем Девам, зачтется Крысой. Вполне вероятно, что именно исполнительность и активность принесут повышение дохода. Кроме того, Девы — это еще и хорошие интуиты, так что в 2020 году они смогут выбрать из тысячи вариантов самый лучший.

Весы

Лучшие качества Весов — целеустремленность, умение объективно оценивать происходящее и упорно идти к результатам — по достоинству оценит покровительница 2020 года. Тандем Крысы и Весов сложится наилучшим образом, что обещает представителям Знака плодотворный год, наполненный новыми победами и свершениями. Осенью Весам стоит ждать испытаний, которые проверят их на прочность и позволят существенно укрепить позиции. Разумеется, если Весы не попадут в эмоциональный тупик. Астрологи не советуют искать выход в советах окружающих: только хорошая работа над собой поможет сформировать нужные ориентиры.

Скорпион

Скорпионы — яркие представители Зодиака, которые живут под властью собственных эмоций и желаний. Они стремятся к комфорту и с трудом переживают поражения. А Белая Крыса недолюбливает тех, кто не готов жертвовать чем-то ради успеха. Поэтому, чтобы не лишиться покровительства хозяйки года и заставить свои желания сбыться, Скорпионам стоит контролировать свои эмоции, прислушиваться к мнению окружающих, а порой и отказываться от чего-то в надежде на что-то большее. Если все это получится, то год будет удачным.

Стрелец