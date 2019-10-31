Каким будет 2020 год для разных Знаков Зодиака

Каждому Знаку Зодиака 2020 год принесет что-то свое. Астрологи составили гороскоп, который поможет заглянуть в будущее и не упустить удачные возможности, пишет Dailyhoro.
Согласно восточному календарю, в 2020 году управление энергиями возьмет на себя Белая Металлическая Крыса, которая «взойдет на трон» 25 января. Астрологи уверены, что нас ждет необычный год: в нем сошлись две парные цифры, он будет високосным и откроет новый двенадцатилетний цикл. Каждому Знаку Зодиака расчетливая, хитрая и суетная Крыса приготовила свои сюрпризы. Прогноз астрологов поможет встретить 2020 год во всеоружии, легче перенести судьбоносные моменты и избежать проблем.
Овен
Союз Овна и Белой Крысы — мощный импульс, благодаря которому можно свернуть горы. Но это возможно лишь при должной линии поведения: нельзя торопить события, проявлять агрессию и вступать в прямую конфронтацию. Овны часто тратят свои силы и энергетику впустую. Причин много, но самая главная из них в 2020 году — категоричность и прямолинейность. Ради успеха в каких-то ситуациях придется стать лояльнее, а в каких-то — хитрее. Зато появится желание начать новую жизнь: вновь влюбиться, получить образование, сменить имидж. И если Овны не сойдут с намеченного пути, то в конечном счете обретут свое счастье.
Телец
Крыса — целеустремленное, очень решительное и амбициозное животное, поэтому упорная и терпеливая энергия Тельца гармонизирует данный союз. Если представители этого Знака не будут долго сомневаться в сложных ситуациях, то хозяйка года сделает все, чтобы им помочь. Эксперты dailyhoro.ru советуют усилить энергетику и побороть чувство страха, из-за которого постоянно разрушаются желания и амбиции. Активная деятельность и кипучий энтузиазм Крысы сумеют зажечь в Тельцах мотивацию и воодушевление. Если они смогут воспользоваться накопленным опытом и перевести мудрость в практику, то это выведет их на новый уровень жизни уже в 2020 году.
Близнецы
Близнецы — двойственные люди, которые любят откладывать принятие решений на потом. Ими движут эмоциональные порывы, спонтанные мысли и нелогичные выводы. Но с хвостатой покровительницей года такой номер не пройдет. Выход один: научиться принимать реальность такой, какая она есть, следить за собой и своими эмоциями, а в нестандартных ситуациях сдерживать их. Действовать в 2020 году придется быстро, и это заставит вечно расслабленных Близнецов собраться. Зато и дивиденды, которые принесет новый ритм жизни, обрадуют Близнецов: придут новые цели, а также возможности открыть денежный поток и привлечь удачу.
Рак
Крыса очень практична, но любит импровизацию, что не свойственно расчетливому Раку. Поэтому долгосрочное планирование вряд ли поможет привлечь удачу, деньги и счастье в 2020 году. Если представители Рака не поменяют тактику, их ждут убытки во многих сферах жизни. Легкость по отношению к различным жизненным ситуациям и невзгодам позволит провести следующий год на гребне удачи. 2020 год отлично подойдет для выстраивания, укрепления и восстановления личных отношений. Летние месяцы станут временем настоящего прорыва в разных делах: возможности буквально начнут падать с неба. Астрологи советуют не упустить это счастливое время.
Лев
Львам стоит быть бдительнее. Астрологи советуют взять на вооружение аффирмации, чтобы удалять вирусы сознания, из-за которых могут возникнуть сложности в жизни. Покровительница года прокатит Львов на американских горках, предоставив и периоды высокого подъема, и моменты эмоционального спада. И если представители этого созвездия смогут совладать с собой, станут чуть практичнее и хитрее, то получат заметное улучшение жизни, причем сразу на всех фронтах. Ради успеха придется отказаться от многих привычек, а также подавить эгоизм и гнев.
Дева
Металлическую Крысу и Дев связывает основательный подход к любой задаче. Они сначала семь раз подумают и только после сделают, поэтому их союз в 2020 году будет удачным. Доброта и харизма Дев позволит завершить многие конфликты компромиссом, наладить отношения в семье. Самое главное — поддерживать энергетику на должном уровне, используя дыхательные практики или другие техники. Негатив может разрушить удачу. Педантизм, присущий всем Девам, зачтется Крысой. Вполне вероятно, что именно исполнительность и активность принесут повышение дохода. Кроме того, Девы — это еще и хорошие интуиты, так что в 2020 году они смогут выбрать из тысячи вариантов самый лучший.
Весы
Лучшие качества Весов — целеустремленность, умение объективно оценивать происходящее и упорно идти к результатам — по достоинству оценит покровительница 2020 года. Тандем Крысы и Весов сложится наилучшим образом, что обещает представителям Знака плодотворный год, наполненный новыми победами и свершениями. Осенью Весам стоит ждать испытаний, которые проверят их на прочность и позволят существенно укрепить позиции. Разумеется, если Весы не попадут в эмоциональный тупик. Астрологи не советуют искать выход в советах окружающих: только хорошая работа над собой поможет сформировать нужные ориентиры.
Скорпион
Скорпионы — яркие представители Зодиака, которые живут под властью собственных эмоций и желаний. Они стремятся к комфорту и с трудом переживают поражения. А Белая Крыса недолюбливает тех, кто не готов жертвовать чем-то ради успеха. Поэтому, чтобы не лишиться покровительства хозяйки года и заставить свои желания сбыться, Скорпионам стоит контролировать свои эмоции, прислушиваться к мнению окружающих, а порой и отказываться от чего-то в надежде на что-то большее. Если все это получится, то год будет удачным.
Стрелец
Стрельцам в 2020 году захочется плыть по течению, но если они проявят упорство и собранность, то быстро придут к намеченным целям. В год Белой Крысы представителям этого Знака придется не раз пойти на уступки, причем не только в деловых отношениях, но и в личной жизни. В противном случае возможно обострение старых, затихших конфликтов, которые станут причиной разрыва отношений. Второе полугодие столкнет Стрельцов с массой мелких неприятностей, которые потребуют быстрого решения. И хотя особых потрясений не ожидается, это все равно может выбить из привычной колеи. Силы, потраченные на урегулирование проблем, окупятся сторицей. В конце года Стрельцов ждет приятный сюрприз: путевка на море, ключи от автомобиля или новая квартира.
Козерог
Покровительница года недолюбливает упрямых и беспокойных, а Козероги как раз такие, поэтому астрологи советуют им набраться одновременно и терпения, и оптимизма. В 2020 году пригодится умение мириться с разными жизненными обстоятельствами и не терять при этом силу духа. Кардинальные перемены ожидаются в первое полугодие и касаются отношений с партнером и родственниками. Очень важно следить за своими словами и исключить любой флирт на стороне. Не стоит в погоне за новыми эмоциями забывать о том, что создавалось долгие годы. Поддавшись эмоциям и проявив несдержанность, Козероги рискуют закончить год с большими потерями.
Водолей
Когда Крыса взойдет на престол, Водолеям можно забыть о спокойствии и стабильности. По прогнозу астрологов, в 2020 году перед ними будут постоянно возникать трудности. Их преодоление поможет набраться опыта, снять энергетические блоки, вырасти и, возможно, стать совершенно другим человеком. Разумеется, для это потребуется колоссальная ментальная работа над собой, но усилия не окажутся напрасными. Самое главное — не самоутверждаться за чужой счет: это грозит проблемами и в деловой сфере, и в личной жизни. В остальном Крыса будет благоволить Водолеям в деньгах, любви и личностном росте.
Рыбы
По мнению астрологов, Рыбам удастся найти свой путь в жизни в новом году. 2019 год был по большему счету периодом исправления ошибок и постановки новых целей. С января 2020 года наступит время реализации всех амбициозных идей и замыслов. Но если Рыбы будут лениться и довольствоваться тем, что имеют, Крыса прибавит хаоса и неразберихи. Энергию покровительницы года нужно использовать для решения глобальных проблем, а не растрачивать на мелочи и праздный образ жизни. Рыбы — лучшие интуиты, и в новом году им важно всегда прислушиваться к тому, что подсказывает сердце: это самые верные подсказки.