Чт, 31.10.2019
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Рита Дакота засветила полуобнаженную грудь

Рита Дакота

ФОТО: Instagram

Певица Рита Дакота часто публикует снимки откровенного характера. Этот раз не стал исключением: артистка снова предстала в полуобнаженном виде, пишут Дни.ру.

Звезда опубликовала два кадра на личной странице в Instagram. Бывшая супруга Влада Соколовского запечатлена в красном кружевном белье и черных джинсах с высокой посадкой. Поверх бюстгальтера светская дива накинула куртку-бомбер в мужском стиле.

Пацанское бунтарство вперемешку с женственной слабостью,

– отметила Рита.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Дакота призналась, что в свои 29 лет она до сих пор не может понять, кем является на самом деле. По ее словам, в ней слишком много контрастов: сильное и слабое, темное и светлое, счастливое и несчастное.

Исполнительница утверждает, что в последнее время эти мысли все больше гложут ее. Но чем больше она копается в этом, тем сильнее путается. 

Экзистенциальный кризис, так вот ты какой...,

– резюмировала знаменитость.

Тем временем поклонники стали активно заваливать певицу всевозможными комплиментами. "Прекрасная! Этот пронзающий взгляд", "Шикарные снимки", "Ты – солнце! А все остальное – мишура",  "Великолепная красотка", "Рита, это ты? Совсем другая. Очень красиво", "Космическая", "Как ты похудела. Надо тебя кормить, а человек ты прекрасный!" – написали восторженные фанаты.

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