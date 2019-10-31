Рита Дакота засветила полуобнаженную грудь

Звезда опубликовала два кадра на личной странице в Instagram. Бывшая супруга Влада Соколовского запечатлена в красном кружевном белье и черных джинсах с высокой посадкой. Поверх бюстгальтера светская дива накинула куртку-бомбер в мужском стиле.

Пацанское бунтарство вперемешку с женственной слабостью,

– отметила Рита.

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Дакота призналась, что в свои 29 лет она до сих пор не может понять, кем является на самом деле. По ее словам, в ней слишком много контрастов: сильное и слабое, темное и светлое, счастливое и несчастное.

Исполнительница утверждает, что в последнее время эти мысли все больше гложут ее. Но чем больше она копается в этом, тем сильнее путается.

Экзистенциальный кризис, так вот ты какой...,

– резюмировала знаменитость.