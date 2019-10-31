Чт, 31.10.2019
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Эстонского блогера пригласили выступить в школу: ученики должны оплатить такси?

Мэрилин Таймре

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

Эстонского блогера Мэрилин Таймре, которую пригласили выступить с лекцией в гимназии Саку в рамках благотворительного мероприятия, обвинили в том, что для этого она собирает деньги на такси прямо из детских сбережений. Сама Таймре заверила портал Elu24, что это неправда.

В Twitter распространяется скриншот переписки, в которой утверждается, что блогер Paljas Porgand (псевдоним Мэрилин) сегодня должна выступить с лекцией перед восьмыми классами гимназии Саку. "Каждый из учеников должен дать по 50 центов, потому что она приедет и уедет из школы на такси, которое ученики должны оплатить", - написано в переписке.

По словам Мэрилин это не совсем так.

Речь идет о благотворительном мероприятии, в котором меня попросили поучаствовать. Школа была согласна оплатить мне расходы на транспорт,

- объяснила блогер порталу Elu24.

После того, как Таймре увидела скриншот, она позвонила классному руководителю учеников, которая сказала, что деньги на транспорт они возьмут из классного фонда.

Она извинилась и обещала поговорить с учениками об этом,

сказала Мэрилин.

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