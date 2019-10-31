Эстонского блогера пригласили выступить в школу: ученики должны оплатить такси?

В Twitter распространяется скриншот переписки, в которой утверждается, что блогер Paljas Porgand (псевдоним Мэрилин) сегодня должна выступить с лекцией перед восьмыми классами гимназии Саку. "Каждый из учеников должен дать по 50 центов, потому что она приедет и уедет из школы на такси, которое ученики должны оплатить", - написано в переписке.