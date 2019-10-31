Эстонского блогера пригласили выступить в школу: ученики должны оплатить такси?

Эстонского блогера Мэрилин Таймре, которую пригласили выступить с лекцией в гимназии Саку в рамках благотворительного мероприятия, обвинили в том, что для этого она собирает деньги на такси прямо из детских сбережений. Сама Таймре заверила портал Elu24, что это неправда.
В Twitter распространяется скриншот переписки, в которой утверждается, что блогер Paljas Porgand (псевдоним Мэрилин) сегодня должна выступить с лекцией перед восьмыми классами гимназии Саку. "Каждый из учеников должен дать по 50 центов, потому что она приедет и уедет из школы на такси, которое ученики должны оплатить", - написано в переписке.
По словам Мэрилин это не совсем так.
Речь идет о благотворительном мероприятии, в котором меня попросили поучаствовать. Школа была согласна оплатить мне расходы на транспорт,
- объяснила блогер порталу Elu24.
После того, как Таймре увидела скриншот, она позвонила классному руководителю учеников, которая сказала, что деньги на транспорт они возьмут из классного фонда.
Она извинилась и обещала поговорить с учениками об этом,
сказала Мэрилин.
October 30, 2019