Жителей Пярну накануне Хэллоуина заперли в тюрьме: происходящее в камере шокировало всех
Жуткое зрелище и мурашки по коже от одного только вида этого старого здания советской постройки в Пярну, где до 2007 года была настоящая тюрьма и там в ужасных условиях содержали заключенных. Находится оно до сих пор за высоким забором с колючей проволокой, а строгий тюремный надзиратель ежедневно следит за порядком и наказывает отважных гостей за неповиновение.
Холодным осенним вечером в здании бывшей пярнуской тюрьмы оказались 15 заключенных, все они попали сюда не случайно, а за то, что читают или работают на портале Limon.ee. Стилизованная встреча журналистов самого популярного русского развлекательного портала Эстонии с читателями прошла здесь накануне Хэллоуина. Целых три часа строгий надзиратель не выпускал группу из камер, самостоятельно выбраться было практически невозможно, для этого стоит быть очень интеллектуальным и разносторонне развитым человеком. Но некоторым из нашей группы это удалось, но они тут же были наказаны...
Не так давно организаторы этого квеста заново открыли закрытую в 2007 году тюрьму Пярну с долгой историей. Они создали здесь крупнейший в Северных странах и Восточной Европе, наполненный загадками комплекс комнат для побега.
Тюрьма, из которой нужно сбежать, скрывает в себе тайны самых ненормальных преступников. Вы должны суметь бежать из тюрьмы за три часа. Если вы попали в беду, на месте есть тюремные охранники, которые за взятку поделятся подсказками.
Посещение тюрьмы подходит как для маленьких, так и для больших компаний. Вы также можете прийти в одиночку – можно купить билет и присоединиться к другой «группе заключенных».
Забронируйте время на сайте СССР Põgenemistoad.
Смотрите галерею нашего побега и видео!