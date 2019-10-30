Жителей Пярну накануне Хэллоуина заперли в тюрьме: происходящее в камере шокировало всех

Холодным осенним вечером в здании бывшей пярнуской тюрьмы оказались 15 заключенных, все они попали сюда не случайно, а за то, что читают или работают на портале Limon.ee. Стилизованная встреча журналистов самого популярного русского развлекательного портала Эстонии с читателями прошла здесь накануне Хэллоуина. Целых три часа строгий надзиратель не выпускал группу из камер, самостоятельно выбраться было практически невозможно, для этого стоит быть очень интеллектуальным и разносторонне развитым человеком. Но некоторым из нашей группы это удалось, но они тут же были наказаны...

ФОТО: Urmas Luik

Не так давно организаторы этого квеста заново открыли закрытую в 2007 году тюрьму Пярну с долгой историей. Они создали здесь крупнейший в Северных странах и Восточной Европе, наполненный загадками комплекс комнат для побега.

Тюрьма, из которой нужно сбежать, скрывает в себе тайны самых ненормальных преступников. Вы должны суметь бежать из тюрьмы за три часа. Если вы попали в беду, на месте есть тюремные охранники, которые за взятку поделятся подсказками.

ФОТО: Urmas Luik

Посещение тюрьмы подходит как для маленьких, так и для больших компаний. Вы также можете прийти в одиночку – можно купить билет и присоединиться к другой «группе заключенных».

Забронируйте время на сайте СССР Põgenemistoad.