Сколько звезды заработают на новогодних корпоративах

Кого не советуют заказывать на корпоратив, так это группировку «Ленинград». За свое выступление на частных мероприятиях коллектив просит 150 тысяч евро. Плюс роскошный райдер Шнура и Ко также обойдется в солидную сумму. Конечно, никто не будет спорить, что корпоратив и «Ленинград» — это идеальный коктейль, но звать группу действительно экономически невыгодно.

«В декабре 2019, как и в декабре 2018, из российских самый дорогой артист — Сергей Шнуров и группа «Ленинград», — поделился организатор событий и директор артистов Табриз Шахиди. — Новогодняя ночь будет стоить от 150 000 евро до 300 000 евро, плюс налоги в зависимости от времени, места, города за выступление 40-45 минут».

Артисты, песни которых отлично заходят в застолья и дискотеки, также берут немалую сумму за свои шоу. Например, спеть «Рюмку водки» вместе с Лепсом стоит 100 тысяч евро, а потанцевать под Светлану Лободу — 70 тысяч евро , такую же сумму просит Стас Михайлов за свой новогодний перформанс. За 60 000 евро вы можете себе позволить либо оторваться под «Руки вверх», либо потанцевать медляки под Валерия Меладзе.

Пригласить на свой корпоратив Олю Бузову вам обойдется в примерно 50 тысяч евро, за такую же сумму вы можете пригласить Диму Билана. Егор Крид споет для вас, если только у вас есть 45 тысяч евро, а Любовь Успенская — за 40 тысяч евро.

«Самые дорогие даты — 13 и 14 декабря, 20 и 21 декабря. Многолетние наблюдения показывают, что weekend’ы прямо перед Новым годом не пользуются популярностью у больших компаний», — организатор мероприятий Табриз Шахиди

Молодежь российского шоу-бизнеса, какими бы фрешменами они не казались, тоже выступает на корпоративах — и с удовольствием. Только цены на них пока еще не такие высокие, видимо, нужно подождать, когда следующее поколение закончит школу и начнет работать. Например, заказать к себе на корпоратив Элджея стоит 40 тысяч евро, а отпустить любовь под «Грустный дэнс» Artik&Asti —52 тысячи евро. Zivert берет за выступление 20 тысяч евро, как и Клава Кока. Тима Белорусских — 30 тысяч евро.

«Есть артисты, которые получают три гонорара за один вечер за три выступления, а есть певцы и коллективы, успевающие отработать и пять выступлений. Самые востребованные артисты из высокого и среднего ценовых сегментов: «Ленинград», «Би-2», Светлана Лобода, «Руки вверх», Григорий Лепс, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Диана Арбенина, Дима Билан, «Звери», Елена Темникова», — добавил Табриз Шахиди.