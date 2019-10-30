Фото: участница из Таллинна шокировала зрителей «Дома-2» внешним видом

Участники «ДОМа-2» частенько скучают от безделья, а номинация на вылет их сразу бодрит. Как только ведущие намекнули Яне Захаровой, что она уйдет за ворота, потому что ни с кем не строит любовь, девушка воспылала страстью к Дмитрию Чайкову. Захарова попросила совета у Стрелкова, как ей лучше поступить, а участник решил устроить сюрприз для друга, пишет Zen.Yandex.ru.

Михаил Козлов решил уйти с реалити-шоу. Телезрители предположили, что психологу намекнули освободить место для другого участника. Есть и вторая версия: Михаил – возрастной участник, и сцены с его участием не всегда интересно смотреть молодежной аудитории.

Илья Яббаров пришел к Алене Савкиной и Роману Макееву, и начал давать им наставления. Саратовскому шансонье не нравится, что у Алены и Ромы на первом месте гулянки. Ольга Бузова посоветовала Макееву брать пример с Яббарова. Но ведь Илья просто играет на камеру, и телезрители прекрасно это видят…

Андрей Шабарин рассказал подробности первой брачной ночи. Участник признался, что ее у них с Розалией не было, так как он заснул.

Алексей Кудряшов сбежал с телестройки, а Анастасия Балинская, как всегда побежала спасать возлюбленного. Алексей отобрал у Насти телефон, и запер ее в квартире. Дима Чайков считает, что Алексей (его друг) убегает от ответственности, а к Балинской у него нет чувств, просто привычка.