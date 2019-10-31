«Выйти на балкон, чтобы наяривать»: Петров поделился впечатлениями от съемок в сцене с мастурбацией в фильме «Текст»

Главной особенностью фильма «Текст», по мнению Ксении Собчак, являются эротические сцены, потому что они сняты не так, как принято снимать в Российской Федерации. Так, многие российские критики отметили, что секс в картине изображен откровенно и «по-настоящему». И несмотря на то, что все «горячие» сцены достались преимущественно Кристине Асмус и Ивану Янковскому, в некоторых пикантных моментах пришлось сниматься и Петрову, пишет Rsute.ru.

Петров рассказал Собчак про съемки в сцене с мастурбацией

Ксения Собчак, конечно же, не могла пройти мимо сцены, в которой Александр Петров занимается самоудовлетворением в картине Клима Шипенко «Текст». По сюжету фильма, персонаж Петрова находит в телефоне эротические видео с героиней Кристины Асмус и неосознанно начинает мастурбировать. По мнению Ксении, сцена получилась достаточно зажатой.

Собчак рассказала, что при просмотре сцены у нее создалось впечатление, что Петров стесняется сниматься в подобном виде. В ответ на это мужчина заявил, что его персонаж сам по себе стеснительный, поэтому ему неловко заниматься мастурбацией. Кроме того, более откровенная сцена смотрелась бы просто развратно и неуместно, подметил актер.

«А что он должен был там сделать? Снять штаны, подойти к зеркалу или выйти на балкон, чтобы наяривать?», — начал отшучиваться актер.

В дополнение к этому артист заявил, что сниматься в эротической сцене было не стыдно, а смешно. По его слова, в комнате присутствовало еще двое мужчин, когда он занимался самоудовлетворением, что казалось просто абсурдом. В конечном итоге все просто рассмеялись, но сцена получилась вполне чувственная и «горячая».

Петров рассказал, как расслабляется после работы

Помимо этого в беседе с Собчак артист рассказал, что он любит расслабиться после работы, но делает это достаточно нестандартным способом. Вместо того, чтобы лежать или же уделять время какому-то хобби, Петров любит ходить в баню. По словам Александра, баня его успокаивает, поэтому он никогда не впадает в депрессии и не испытывает стресс, несмотря на свою публичную работу.

Артист подчеркнул, что прелесть бани в том, что там все равны. Все находятся в ней голышом, поэтому можно не стесняться своего достоинства или же тела. Можно просто быть собой, а такая возможность в повседневной жизни дается не часто. Особенно, когда речь заходит о знаменитом человеке. По словам Петрова, у него получается в бане представить, что он находится здесь один, хотя вокруг него есть еще много людей.