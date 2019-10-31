«Выйти на балкон, чтобы наяривать»: Петров поделился впечатлениями от съемок в сцене с мастурбацией в фильме «Текст»

Недавно в Российской Федерации состоялась премьера фильма «Текст», главную роль в котором исполнил знаменитый актер Александр Петров. После первого показа фильма артист стал главным героем провокационной программы «Осторожно, Собчак», в ходе которой поделился самыми сокровенными мыслями по поводу съемок.
Главной особенностью фильма «Текст», по мнению Ксении Собчак, являются эротические сцены, потому что они сняты не так, как принято снимать в Российской Федерации. Так, многие российские критики отметили, что секс в картине изображен откровенно и «по-настоящему». И несмотря на то, что все «горячие» сцены достались преимущественно Кристине Асмус и Ивану Янковскому, в некоторых пикантных моментах пришлось сниматься и Петрову, пишет Rsute.ru.
Петров рассказал Собчак про съемки в сцене с мастурбацией
Ксения Собчак, конечно же, не могла пройти мимо сцены, в которой Александр Петров занимается самоудовлетворением в картине Клима Шипенко «Текст». По сюжету фильма, персонаж Петрова находит в телефоне эротические видео с героиней Кристины Асмус и неосознанно начинает мастурбировать. По мнению Ксении, сцена получилась достаточно зажатой.
Собчак рассказала, что при просмотре сцены у нее создалось впечатление, что Петров стесняется сниматься в подобном виде. В ответ на это мужчина заявил, что его персонаж сам по себе стеснительный, поэтому ему неловко заниматься мастурбацией. Кроме того, более откровенная сцена смотрелась бы просто развратно и неуместно, подметил актер.
«А что он должен был там сделать? Снять штаны, подойти к зеркалу или выйти на балкон, чтобы наяривать?», — начал отшучиваться актер.
В дополнение к этому артист заявил, что сниматься в эротической сцене было не стыдно, а смешно. По его слова, в комнате присутствовало еще двое мужчин, когда он занимался самоудовлетворением, что казалось просто абсурдом. В конечном итоге все просто рассмеялись, но сцена получилась вполне чувственная и «горячая».
Петров рассказал, как расслабляется после работы
Помимо этого в беседе с Собчак артист рассказал, что он любит расслабиться после работы, но делает это достаточно нестандартным способом. Вместо того, чтобы лежать или же уделять время какому-то хобби, Петров любит ходить в баню. По словам Александра, баня его успокаивает, поэтому он никогда не впадает в депрессии и не испытывает стресс, несмотря на свою публичную работу.
Артист подчеркнул, что прелесть бани в том, что там все равны. Все находятся в ней голышом, поэтому можно не стесняться своего достоинства или же тела. Можно просто быть собой, а такая возможность в повседневной жизни дается не часто. Особенно, когда речь заходит о знаменитом человеке. По словам Петрова, у него получается в бане представить, что он находится здесь один, хотя вокруг него есть еще много людей.
Также в процессе программы актер признался, что он не гонится на громкими ролями. Ему нравится играть в тех фильмах, у которых интересный сценарий. При этом ему не сложно отказаться от той или иной роли, если она ему не импонирует. Кроме этого, Александр признался, что готов худеть или толстеть для ролей, но ему пока не поступали подобные предложения.