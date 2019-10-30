Ср, 30.10.2019
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  • Немного секса от Дианы Хапровой: эстонская модель на фоне трактора показала свои «спелые арбузы»

Немного секса от Дианы Хапровой: эстонская модель на фоне трактора показала свои «спелые арбузы»

Диана Хапрова

ФОТО: Instagram Дианы Хапровой

Эстонская модель Диана Хапрова цветет и пахнет не только летом, но и осенью. После съемок в новом клипе певца Сергея Сумина красавица продолжает эпатировать публику и работать в сотрудничестве с известными фотографами из Эстонии и Европы. 

Одна из свежих фотосессии Дианы сделана в жаркой Греции и уже доступна к просмотру в Instagram. Модель позирует на фоне трактора, но это не единственная жарка фотография Хапровой. 

«Как-то быстро пролетел этот месяц, наверное, потому что слишком много движения и передвижений, за то многое успела, исправила и расставила по местам. Впереди ещё осень и холода. Вы готовы? Я - да», - написала Диана Хапрова. 

Еще бы, как тут с такими жаркими снимками не подготовиться к холодам?  

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