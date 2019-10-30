Немного секса от Дианы Хапровой: эстонская модель на фоне трактора показала свои «спелые арбузы»

Одна из свежих фотосессии Дианы сделана в жаркой Греции и уже доступна к просмотру в Instagram. Модель позирует на фоне трактора, но это не единственная жарка фотография Хапровой.

«Как-то быстро пролетел этот месяц, наверное, потому что слишком много движения и передвижений, за то многое успела, исправила и расставила по местам. Впереди ещё осень и холода. Вы готовы? Я - да», - написала Диана Хапрова.