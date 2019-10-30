Немного секса от Дианы Хапровой: эстонская модель на фоне трактора показала свои «спелые арбузы»

Эстонская модель Диана Хапрова цветет и пахнет не только летом, но и осенью. После съемок в новом клипе певца Сергея Сумина красавица продолжает эпатировать публику и работать в сотрудничестве с известными фотографами из Эстонии и Европы.
Одна из свежих фотосессии Дианы сделана в жаркой Греции и уже доступна к просмотру в Instagram. Модель позирует на фоне трактора, но это не единственная жарка фотография Хапровой.
«Как-то быстро пролетел этот месяц, наверное, потому что слишком много движения и передвижений, за то многое успела, исправила и расставила по местам. Впереди ещё осень и холода. Вы готовы? Я - да», - написала Диана Хапрова.
Еще бы, как тут с такими жаркими снимками не подготовиться к холодам?
Как-то быстро пролетел этот месяц , наверное потому что слишком много движения и передвижения , зато многое успела, исправила и расставила по местам 😇🤪 впереди ещё осень и холода ))))) вы готовы ? Я - да 👍😉🌸 #dianahaprova #photomodel #photomodel #bikinimodel #beachvibes #playboyestonia #дианахапрова #модель #миссбикини #фотомодель #моделькупальников