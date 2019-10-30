Актер Евгений Цыганов вновь в Таллинне и покажет «Как это делалось в Одессе»

Проза Бабеля не устаревает и звучит как поэзия даже сегодня. Громкие застолья и кровавые разборки, тихий шантаж и страстная любовь, благородные бандиты и скромные еврейские предприниматели, традиционные устои и смена власти.

Актеры:

Евгений Цыганов — актер театра и кино, воплотивший на экране образы оператора Виктора Хрусталева («Оттепель»), лейтенанта Леонида Киценко («Битва за Севастополь», 2015), архитектора Максима («Питер FM», 2006). Играл в театре «Мастерская Петра Фоменко». Лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» и премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

Дмитрий Высоцкий — актер театра и кино. С 2001 года артист Московского театра на Таганке. Исполнитель ролей: Водонос, «Добрый человек из Сезуана»; Мастер в спектакле «Мастер и Маргарита»; Маркиз де Сад, «Марат и маркиз де Сад» и другие. Победитель и дипломант международных музыкальных и театральных фестивалей.

Дина Бердникова — актриса театра. Автор и исполнитель проекта «Под одеялом». Основатель проекта Arbuzz Project.

Михаил Химаков — актер, композитор и музыкант, автор музыкального сопровождения к данной постановке.

«Как это делалось в Одессе» ФОТО: Промо

Спектакль создан при поддержке фонда Genesis Philanthropy Group. Премьера состоялась 16 июня 2017 года в Лондоне. Да, и как создан! Про него уже, таки, говорят:

Такие невероятные тексты Бабеля, потрясающее музыкальное оформление, атмосфера Одессы, эти все словечки и выражения, какие-то сценические находки и, самое главное, искренность действия на сцене меня приятно удивили.

Порадовало отличное музыкальное сопровождение. Все актеры играли живьем и практически постоянно, и вся музыкальная тема красиво ложилась на текст, или текст на нее!

Теперь просто необходимо перечитать Бабеля!

Музыка и музыкальные инструменты в данной постановке занимают особое место. Зрители, включив воображение, понимают, что минуту назад игравший контрабас приобретает образ бездыханного тела человека, убитого при очередном налете.​