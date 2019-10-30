Актер Евгений Цыганов вновь в Таллинне и покажет «Как это делалось в Одессе»

25-го ноября, в концертном доме Alexela — про Одессу, одесситов, их уклад жизни и нравы начала 20 века.
Проза Бабеля не устаревает и звучит как поэзия даже сегодня. Громкие застолья и кровавые разборки, тихий шантаж и страстная любовь, благородные бандиты и скромные еврейские предприниматели, традиционные устои и смена власти.
Актеры:
Евгений Цыганов — актер театра и кино, воплотивший на экране образы оператора Виктора Хрусталева («Оттепель»), лейтенанта Леонида Киценко («Битва за Севастополь», 2015), архитектора Максима («Питер FM», 2006). Играл в театре «Мастерская Петра Фоменко». Лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» и премии Правительства Российской Федерации в области культуры.
Дмитрий Высоцкий — актер театра и кино. С 2001 года артист Московского театра на Таганке. Исполнитель ролей: Водонос, «Добрый человек из Сезуана»; Мастер в спектакле «Мастер и Маргарита»; Маркиз де Сад, «Марат и маркиз де Сад» и другие. Победитель и дипломант международных музыкальных и театральных фестивалей.
Дина Бердникова — актриса театра. Автор и исполнитель проекта «Под одеялом». Основатель проекта Arbuzz Project.
Михаил Химаков — актер, композитор и музыкант, автор музыкального сопровождения к данной постановке.
Спектакль создан при поддержке фонда Genesis Philanthropy Group. Премьера состоялась 16 июня 2017 года в Лондоне. Да, и как создан! Про него уже, таки, говорят:
Такие невероятные тексты Бабеля, потрясающее музыкальное оформление, атмосфера Одессы, эти все словечки и выражения, какие-то сценические находки и, самое главное, искренность действия на сцене меня приятно удивили.
Порадовало отличное музыкальное сопровождение. Все актеры играли живьем и практически постоянно, и вся музыкальная тема красиво ложилась на текст, или текст на нее!
Теперь просто необходимо перечитать Бабеля!
Музыка и музыкальные инструменты в данной постановке занимают особое место. Зрители, включив воображение, понимают, что минуту назад игравший контрабас приобретает образ бездыханного тела человека, убитого при очередном налете.
Ну, так чего ждем, граждане дорогие?! Быстрехонько приобретаем билетики и будет Вам счастье!