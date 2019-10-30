ТОП-8 твоих недостатков, которые нравятся девушкам

К примеру, есть у тебя привычка ковыряться в носу и вытирать пальцы об стол (под столом). Шутка, конечно. О подобных мужских привычках социологи умолчали. В рейтинг притягательных недостатков вошли самые распространённые вещи. О них мы и расскажем, а ты мотай на ус. Вполне возможно, что уже к вечеру ты избавишься хотя бы от одного из комплексов. А возможно и то, что только сегодня ты узнаешь о том, что эти вещи считаются недостатками.

Плохое зрение

А если точнее — именно ношение очков. Многие «обладатели» плохого зрения стараются избавиться от очков, предпочитая контактные линзы.

Однако, как показывает опрос, девушек привлекают парни в очках с диоптриями. Таких ребят они воспринимают как более умных и интеллигентных, в отличие от тех, кто очки не носит.

Седина

С возрастом, на нервной почве, из-за генетики — причин появления седины много. Особенно из-за нее начинают переживать те, у кого она появляется достаточно рано. Немецкие психологи провели исследование, в ходе которого выяснили, что больше 70 % девушек считает седину привлекательной и сексуальной.

Кроме того, обладатели серебристых волос вызывают доверие, ведь цвет, который их, как они сами считают, старит, для девушек представляется большим жизненным опытом.

А это, в свою очередь, дает им возможность чувствовать себя рядом с таким мужчиной спокойно. Если седой — значит, всё знает.

Агрессия

Ты весь такой брутальный, с крупными чертами лица и часто бычишься? Поздравляем: чаще всего девушки тянутся именно к таким парням.

Связано это с тем, что они полагают, будто с ними уверенный в себе, умный и физически крепкий мужик. Наивные! Иногда оно так и есть, но чаще — всё же нет.

Согласно статистике, большинство склонных к агрессивному поведению мужчин — нарциссы и психопаты. Но ты не такой, правда? Просто вспыльчивый парень, всего-то!

Запах пота

Да, легкий запах пота — это то, что нравится девушкам, а не повод комплексовать и бежать в душ каждый раз, как только припотели подмышки. В составе пота есть андростадиенон, который вызывает сексуальное возбуждение.

Вспомни рекламу Old Spice. Героиня ролика была раздосадована тем, что футболка «сухая и совсем не пахнет», не потому что заподозрила своего парня в измене. Всё дело в запахе. Она просто хотела насладиться его ароматом.

Но расслабляться и наглеть тоже не надо. Запах и вонь — диаметрально противоположные вещи. Не забывай о гигиене, но и полезные бактерии с кожи не смывай по десять раз на дню.

Шрамы

Ты, конечно же, много раз слышал фразу: «Шрамы украшают мужчину». Но слышал не значит верил. Да и шрамы бывают разные.

Например, ожоги на открытых частях тела часто вызывают комплексы у их обладателей, особенно на лице. Это и правда может быть красиво. Учись самопринятию.

Кстати, девушек не всегда интересует история появления рубцовой ткани. Так что прежде чем рассказать страшную или нелепую историю, убедись в том, что она хочет это знать.

Кривые ноги

В чём, как говорится, прикол — непонятно. Но судя по опросу, многие девушки любят парней с кривыми ногами (когда ноги колесом, например).

Предположительно это связано тем, что кривые ноги для некоторых являются показателем того, что человек занимается спортом. Да-да, странновато это. Но как выясняется — имеет место.

Громкий смех

Обычное дело — когда парни шумят, привлекая внимание общественности своим гоготом. И кажется, что ничего привлекательного в нарушении тишины и правил хорошего тона в принципе — нет.

Однако девушки видят это по-своему. Им кажется, что ребята, которые не стесняются смеяться во всю глотку, не просто привлекательные, но и вызывают симпатию у окружающих.

Плохая память

Если ты из тех, кто забывает, куда убрал трусы или носки, какую купить колбасу, — не волнуйся. Для многих девушек мужская рассеянность — это сплошное умиление. Им приятно чувствовать себя незаменимой даже в таких мелочах.