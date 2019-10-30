Александр Петров рассекретил сумму неприлично больших гонораров

Петров пытался уйти от ответа, но под напором Собчак сдался. Он признался, что один его съемочный день стоит 250 тысяч российских рублей (3500 евро). «Это больше, чем у Машкова», - удивилась Ксения. Однако Александр считает, что Машков получает на порядок больше. Ксения провела небольшое расследование и узнала, что за участие в рекламных роликах актер получает 18-22 миллиона российских рублей (от 250 тысяч евро). За участие в пьесе «Вишневый сад» в Московском драмтеатре он получил 165 тысяч рублей (2300 евро). Кроме этого, ведущая уверена, что артист получает неплохой доход от рекламы в Instagram, где на страницу Петрова подписаны больше миллиона людей, пишет 7d.org.ua.