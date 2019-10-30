Охранник рассказал как живет одинокий Борис Моисеев

Внешний вид Бориса Моисеева дает понять, что болезнь серьезно подорвала здоровье артиста. Об этом журналистам Пятого канала сообщил охранник элитного жилого комплекса, в котором у Моисеева есть квартира.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что старость Моисеев вынужден встречать в полном одиночестве. Охранник частично подтвердил эти сведения. По его словам, раньше артиста часто навещали друзья и фанаты. Теперь же к нему приходит только помощник, директор и массажистка.

«Совсем недавно от него девушка вышла. Массаж ему делает. Раза два в неделю», — сказал мужчина.

Он отмечает, что инсульт очень плохо сказался на здоровье артиста. Полностью реабилитироваться Моисееву так и не удалось.

«Видно, что болезнь дает о себе знать. Говорит, но речь нарушена. Все равно присутствует какое-то отклонение», — сообщил охранник.

Борис Моисеев перенес инсульт в 2010 году. Тогда у него парализовало половину тела. Лечение не позволило полностью восстановить подвижность. Артист был вынужден уйти со сцены. СМИ сообщали, что для выживания он начал продавать личные вещи. Промоутер Бориса Моисева опроверг эти слухи в беседе с Пятым каналом.

Dni.ru пишет, что артист давно не выступает, не дает интервью, не гастролирует и не записывает новых песен. Не секрет, что после двух перенесенных инсультов эксцентричный исполнитель частично парализован: у него не функционируют рука и верхняя губа. Тем не менее, изредка певец старается выходить в свет, общается с другими представителями отечественного шоу-бизнеса и даже с репортерами.