Солистка популярной эстонской группы ЛОТОS Александра Вилюмовская стала финалисткой конкурса «Миссис Санкт-Петербург 2019»

Среди финалисток есть и наша землячка. И это никто иная, как солистка группы ЛОТОS Александра Вилюмовская. В течение двух месяцев 37 молодых женщин, прошедших кастинг, готовились к предстоящему финалу (учили общий танец, участвовали в различных мастер-классах и благотворительных мероприятиях, наводили чистоту в городе, подготавливали костюмы) и проходили промежуточные конкурсные этапы: "Миссис Спорт", "Миссис Шеф", "Миссис IQ", "Миссис ПДД", прошел так же отбор девушек на финал на шоу "Миссис Бикини".

К слову, отбор на "Миссис бикини" Александра не прошла. Но зато творческий номер Александры покорил сердца зрителей и заставил рыдать половину зала! В прошлую среду 27 из 37-ми красавиц показали свои творческие номера, и лишь 10 из них прошли в финал. Александра представила новую песню группы ЛОТОS "Спасибо, Мама" своего авторства и растрогала до слез зрителей в зале. Номер был технически довольно сложным и не обошлось без накладок в самом начале. Например, у Александры оказались выключенными мониторы и микрофон - кто-то попросту выключил станцию за сценой, и пришлось все остановить, включить аппаратуру и начать заново. Но технические накладки не помешали номеру пройти в финал, хотя певица до последнего переживала, что может не пройти из-за случившихся неприятностей.

Еще всем девушкам в этот вечер давали дополнительные ленты и вручили красивые диадемы. Александра получила ленту "Королева сцены 2019".

Не обошлось и без страшных ситуаций за минувшие 2 месяца. Певица рассказывает, что по дороге на конкурсный этап "Миссис ПДД" они с другой участницей попали в страшную аварию на кольцевой автодороге. В очень плохую погоду девушки попали в колею, и машину закрутило. Далее было столкновение с отбойником и другим автомобилем. К счастью, все целы и невредимы, следом не ехало ни фур, ни грузовиков. Но машины обе оказались не на ходу. Второй автомобиль, участник аварии, был просто "всмятку". Девушкам очень крупно повезло. Так что путь к Короне весьма тернист.

Пожелаем нашей землячке удачи на главном конкурсе красоты Северной Столицы России!