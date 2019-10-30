Мужчина вставал на одно колено, чтобы сделать предложение руки и сердца, но случайно наступил на ребенка

В пятницу, 25 октября, пользователь сайта Reddit под ником fitemebtch поделился с другими реддиторами видео о помолвке, которое явно не затеряется в семейных архивах. Вместо милого ролика эти влюблённые получили настоящий триллер, и не рассмеяться над ним просто невозможно.

Он опубликовал видео под таким заголовком:

Вот видео, как я спотыкаюсь о маленькую девочку, пока делаю предложение…

И тут нет никакого кликбейта: ролик показывает именно описанную ситуацию. Вот только выглядит это настолько уморительно, что всего за восемь часов пост fitemebtch набрал больше 14 тысяч апвотов.

Накануне Хеллоуина пара пришла на местную ярмарку, чтобы закупиться к празднику. Мужчина вручил другу камеру, чтобы тот сфотографировал их с любимой напротив стенда с тыквами.