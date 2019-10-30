«Я – актриса. А вы плебеи»: Лидия Вележева устроила дебош в самолете

В израильской Нетании у Вележевой запланирован музыкально-драматический спектакль «Территория страсти». Актриса играет вместе с Марией Порошиной и Валерием Яременко. Из-за технических неисправностей вылет лайнера со звездами на борту откладывался, и по словам очевидцев, Вележева устроила настоящий дебош.

Ранее актриса рассказала, как была недовольна тем, что 25 минут ей пришлось провести без верхней одежды в автобусе, который довозит пассажиров к самолету, хотя сегодня достаточно холодно. Заняв кресло, она отказалась подчиняться требованиям стюардессы. Та просила артистку привести спинку сиденья в исходное положение. Но Вележева агрессивно отреагировала на просьбу. Также она пыталась общаться с другими пассажирами, при этом вела себя шумно и весело. По мнению очевидцев, Лидия Леонидовна пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Позже на борт поднялась полиция и силком вывела Вележеву из салона самолета. Она всячески протестовала.

Я — актриса. А вы плебеи, потому что, наверняка, купили билет за мили. А у меня за 204 тысячи наличными,

— кричала звезда.

Видеоролики, свидетельствующие о неадекватном поведении актрисы, вскоре появились в Сети. На них можно разглядеть, что Вележева действительно слишком громко общается и оказывает сопротивление сотрудникам полиции, которые ее выводят из самолета.

Лидия Вележева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Она запомнилась зрителям по роли Настасьи Филипповны в сериале «Идиот». Также Вележева играла в «Простых истинах», а также появлялась в картине «Любовь-морковь-2». В 2010 году Лидия Леонидовна была удостоена звания заслуженной артистки РФ.