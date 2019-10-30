Скорбящих на поминках случайно угостили кексом с гашишем

Местная полиция 29 октября сообщила, что после похорон близкие покойного, по немецкой традиции, отправились в ресторан, чтобы выпить кофе и съесть пирог. Но после того, как гости съели выпечку, 13 из них испытали тошноту и головокружение. Им понадобилась медицинская помощь.

Полицейские выяснили, что пироги испекла 18-летняя дочь работницы ресторана. Заготовленная выпечка хранилась в холодильнике. Позже мать случайно перепутала лежавшие там заготовки и взяла пирог с гашишем, который девушка приготовила для другого мероприятия.

Полиция проводит расследование в отношении 18-летней девушки. Инцидент произошел в августе, но ранее информация о нем не публиковалась из уважения к скорбящим.