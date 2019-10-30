Фото: Рики Мартин с мужем в четвертый раз стали родителями

Популярный певец Рики Мартин, который в конце прошлого года в третий раз стал отцом, снова поделился радостным событием – их семья с мужем Джваном Йосефом стала больше. Суррогатная мать родила звезде сына. Для 47-летнего Мартина это уже четвертый ребенок, а вот для 35-летнего Джвана – второй, пишет Сегодня.