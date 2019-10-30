Ср, 30.10.2019
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Фото: Рики Мартин с мужем в четвертый раз стали родителями

Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф

ФОТО: PMA/ADM/Capital Pictures / PMA/ADM/Capital Pictures

Популярный певец Рики Мартин, который в конце прошлого года в третий раз стал отцом, снова поделился радостным событием – их семья с мужем Джваном Йосефом стала больше. Суррогатная мать родила звезде сына. Для 47-летнего Мартина это уже четвертый ребенок, а вот для 35-летнего Джвана – второй, пишет Сегодня.

Своим счастьем родители поделились на Instagram-страницах. Публикации Мартин и Йосеф сопроводили снимком, на котором позируют с новорожденным сыном.

Родился наш сын Рен Мартин-Йосеф,

– написал счастливый звездный отец Рики Мартин.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Стоит добавить, что Рики Мартин и Джван Йозеф воспитывают также близнецов Маттео и Валентино, которые родились в 2008 году. Люсия стала их первым совместным ребенком.

С художником Джваном Йозфом певец стал встречаться в 2016 году, в ноябре того же года пара объявила о помолвке. Официально брак влюбленные заключили в январе 2018 года.

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