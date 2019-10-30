Ср, 30.10.2019
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  • Фигура мечты: Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальное тело в кружевном белье

Фигура мечты: Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальное тело в кружевном белье

Rosie Huntington-Whiteley

ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures/SAD/MPI/Capital Pictures

Модель поделилась пикантным фото.

32-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли - не только одна из самых успешных моделей современности, но и невероятная красотка. Знаменитость обладает роскошной фигурой, необыкновенными чертами лица и прекрасным чувством стиля. В своем Instagram Роузи часто делится своими look. Однако порой в соцсети модели появляются и довольно пикантные фотографии.

Так, на днях знаменитость опубликовала новый снимок, который буквально взорвал сеть. В кадре Роузи запечатлена в белом кружевном комплекте с чулками и даже с подвязкой, которую обычно носят невесты. Примечательно, что данный комплект белья - из новой коллекции самой модели, которая была создана в сотрудничестве с брендом Marks & Spencer.

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