Юлия Барановская рассказала, как стала телеведущей. Ее мужчины тут не при чем!

Как призналась Юлия, у нее не было цели кому-то что-либо доказывать после развода со звездой футбола Андрем Аршавиным. Она была в ужасном состоянии и не думала ни о какой работе на тв. У Барановской была мысль устроиться на работу в ресторан и стать хостес, но все сложилось иначе.

Однажды Юлия была на дне рождения ребенка футболиста Юрия Жиркова, с женой которого дружила. Именно там ее увидел продюсер Петр Шекшеев. Он предложил ей попробовать себя на телевидении. Барановская согласилась.

Она призналась, что когда она была в браке с Аршавиным, телевизионщики, бывавшие у них дома, отмечали то, как хорошо Барановская держится в кадре. Юлия понимала, что Андрей не одобряет идеи о том, чтобы супруга работала на тв и она гнала от себя эти мысли.

"Петр привел меня на пробы... Очень долго уговаривал... У него было пост-шоу программы "Холостяк". Это и был мой первый опыт", - вспоминает Барановская.

Шихман отметила, что в Google-поисковике Юлии приписываются многочисленные романы. Среди них не только бывший супруг Андрей Аршавин, но и Максим Галкин, Александр Гордон, певец Кирилл Туриченко и фигурист Евгений Плющенко.

"Самое ужасное, когда пишут про мужей моих подруг..., про людей, у которых есть семья... Те мужчины, про которых писали - не с ними!" - призналась Юлия.

Барановская считает, что люди ходят на программы, чтобы поговорить о своих проблемах. Героям не хватает внимания и общения, а порой нужна площадка выговориться.