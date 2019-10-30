Виктория Лопырева показала красивое тело после родов, устроив мокрую фотосессию в бикини

36-летняя ведущая опубликовала в Instagram чёрно-белый снимок, на котором позирует в откровенном бикини. И формам экс-модели можно только позавидовать. Лопырёва продемонстрировала плоский живот, тонкую талию, а также страстный взгляд с приоткрытым ртом.

При этом не зря блондинка подставила своё тело под капли воды. Виктория написала, что её крайне беспокоят проблемы экологии. И, чтобы "не травить больше своё тело хлором и другими примесями", ведущая приобрела японский душ за 50 тыс. рублей. Однако потом поинтересовалась у подписчиков, не стала ли она очередной жертвой рекламы.

Я помешана на экологии, вредности и полезности всего на свете, очень любознательна в отношении нашего организма, и отдельная тема — это вода, а точнее — её качество,

- начала рассуждение Виктория.

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Но не все фанаты смогли принять участие в обсуждении серьёзной темы, глядя на такое фото. Викторию стали заваливать комплиментами, отмечая стройную фигуру и говоря модели, что она — просто огонь.

Викааа! Просто космос — фото,

Виктория, вы очень красивая женщина лично для меня... Я мама, у меня две дочки, муж, когда меня спрашивают, кто мне больше всех нравится... это вы... вы классная,

Викусь, какой тут фильтр для воды с таким фото?!)

- восхищаются поклонники.