Ср, 30.10.2019
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  • Горячая эстонская женщина! Певица встретила первый снег в бикини

Горячая эстонская женщина! Певица встретила первый снег в бикини

Kethi Uibomägi.

ФОТО: Liis Treimann/Postimees

Известная по участию в трио La La Ladies эстонская певица Кети Уйбомяги поделилась снимком, на котором позирует в откровенном бикини, в то время, когда в Тарту уже выпал первый снег.

Сегодня выпал первый снег, а это значит, что осталась последняя возможность опубликовать фото с последнего отпуска, где я позирую в бикини,

написала Кети под снимком.

Вчера в Тарту выпал первый в этом году снег, передает Prognoz.Postimees.

Фото, которое опубликовала Кети, сделано в столице Таиланда - Бангкоке, где она недавно отдыхала.

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