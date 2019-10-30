Горячая эстонская женщина! Певица встретила первый снег в бикини

Известная по участию в трио La La Ladies эстонская певица Кети Уйбомяги поделилась снимком, на котором позирует в откровенном бикини, в то время, когда в Тарту уже выпал первый снег.
Сегодня выпал первый снег, а это значит, что осталась последняя возможность опубликовать фото с последнего отпуска, где я позирую в бикини,
написала Кети под снимком.
Вчера в Тарту выпал первый в этом году снег, передает Prognoz.Postimees.
Фото, которое опубликовала Кети, сделано в столице Таиланда - Бангкоке, где она недавно отдыхала.