Фото в бикини прямиком с Бали: эстонская певица показала, как хорошо отдых влияет на человека

В тот момент я не знала, как двигаться дальше. Тот день отложился в моей памяти и после него темп моей жизни стал намного быстрее и все изменилось к лучшему. Прошлый год я вспомнила в тот момент, когда вчера вечером купалась голышом в бассейне с подругами, наслаждаясь их обществом и вечерним небом. Год назад я и подумать не могла, что окажусь в таком месте! Я уже месяц живу на Бали! Живу, а не путешествую. У меня нет никаких планов, кроме отдыха, который я позволила себе впервые в жизни,