Ср, 30.10.2019
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  • Фото в бикини прямиком с Бали: эстонская певица показала, как хорошо отдых влияет на человека

Фото в бикини прямиком с Бали: эстонская певица показала, как хорошо отдых влияет на человека

Хелен Адамсон

ФОТО: Instagram

Эстонская певица и путешественница Хелен Адамсон (32) опубликовала завораживающее фото с острова Бали.

Хелен написала под фото историю, которая заставляет задуматься.

Ровно год назад я пережила один из самых трудных дней в своей жизни,

- призналась певица в Instagram.

В тот момент я не знала, как двигаться дальше. Тот день отложился в моей памяти и после него темп моей жизни стал намного быстрее и все изменилось к лучшему. Прошлый год я вспомнила в тот момент, когда вчера вечером купалась голышом в бассейне с подругами, наслаждаясь их обществом и вечерним небом. Год назад я и подумать не могла, что окажусь в таком месте! Я уже месяц живу на Бали! Живу, а не путешествую. У меня нет никаких планов, кроме отдыха, который я позволила себе впервые в жизни,

написала она.

Публикацию целиком можно прочитать ЗДЕСЬ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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