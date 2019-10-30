Ср, 30.10.2019
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Врач рассказал, что каждая десятая шапка вызывает рак. Самые опасные — ушанки

Шапка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Stefano Cavoretto/PantherMedia / Stefano Cavoretto

Воронежский невролог Дмитрий Разумовский, изучающий влияние одежды на возникновение раковых заболеваний, заявил, что каждая десятая шапка опасна. Об этом сообщает VistaNews.

По его словам, изделия вредны для здоровья из-за химических веществ, которые добавляют при хранении и стирке. Он также добавил, что они могут использоваться и при самом производстве шапок.

Разумовский рассказал, что самыми опасными являются шапки-ушанки, а также с повязкой вокруг подбородка. Он предупреждает, что первые симптомы доброкачественной опухоли — зуд кожи, выпадение волос и головные боли.

Напомним, ранее специалист назвал средний возраст, в котором у россиян выявляют рак. Он также отметил, что за последние десять лет средний показатель увеличился.

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