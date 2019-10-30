О да, еда! Смотрите, чем угощали эстонские повара на открытии Таллиннской ресторанной недели

Смысл ресторанной недели в том, что всего лишь за 10-30 евро можно получить великолепные сеты из трех блюд, в обычное время стоящие в два, а то и в три раза дороже. Всего к продаже подготовлено 20 000 мест в категориях обед за 10 евро, ужин за 20 евро, обед за 15 евро, ужин за 30 евро. Бронировка началась 25 октября, и самые крутые места, как и каждый год, были распроданы за первые часы.

Открытие Таллиннской ресторанной недели, 30.10.2019 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Благодаря таким ценам многие таллиннцы и гости столицы (кстати, некоторые туристы специально подгадывают поездки в Эстонию на начало ноября и активно бронируют обеды и ужины на ресторанную неделю) могут познакомиться с гастрономической палитрой нашего города, понять сущность каждого ресторана и оценить достижения шефов. Конечно же, цель Таллиннской недели ресторанов – приблизить к нам ресторанную культуру питания и показать ее многообразие.

Предложенные на церемонии открытия Таллиннской ресторанной недели блюда поражали воображение и вкусовые рецепторы: шефы и су-шефы в миниатюрных вариантах демонстрировали концепции своих ресторанов. Превалировали лосось, тунец и тартары, всевозможные паштеты и трюфели, даже с чесноком. Бутерброды с килькой, которую принято считать национальным эстонским блюдом, расходились хуже всего - видимо, килечная эпоха канула в Лету.

Открытие Таллиннской ресторанной недели, 30.10.2019 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Хотя 44 процента жителей нашей планеты, согласно статистике, предпочитают итальянскую кухню, мировая гастрономия не стоит на месте, и каждый год в ней, как и в любой другой области, появляются свои «горячие» тренды. О самых популярных направлениях в наших ресторанах нам рассказали эстонские шеф-повара.

Вот они, именитые шеф-повара ресторанов Таллинна, превращающие процесс приготовления пищи в авторские театральные постановки, а сами блюда - в гастрономическое наслаждение. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp