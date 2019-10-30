«Никогда не подам тебе руки»: известная актриса обвиняет Андрея Малахова в грязной лжи

Никто в наше время не думает о поруганной чести человека , и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных, честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям, о которых они там говорят, которые никому не интересны, они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче, совершенно не думая о последствиях. Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому-что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно! Моей семье не все равно!

К сожалению, в нашей стране (в России - прим.ред) на законодательном уровне мне вам нечего предъявить. Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с подругами в купальниках. Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи.

Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала "Татьянин день" и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое честь, и что такое достоинство...