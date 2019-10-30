«Последний раз виделись в суде»: проживающий в Эстонии первый муж Заворотнюк рассказал всю правду

Последний раз мы встречались в Таганском суде Москвы. Она приехала с Дмитрием Стрюковым (во втором браке с бизнесменом Настя родила двоих детей – ред.). После расставания я приехал забирать свои вещи, родители Насти все быстро разделили. Я вот думал: неужели мои рубашки подойдут ее отцу? Мне было так неприятно, что они делили мои вещи, хотя такая интеллигентная семья. Для меня это было дико! Единственный человек в этой семье, кто был расстроен из-за нашего расставания, – бабушка Насти, даже плакала, она очень хорошо ко мне относилась. Мне после развода было некуда идти, приютил брат Насти Слава. Так у него из-за этого даже конфликты были с отцом,