Это точно он?! Сбривший бороду и отрастивший усы Потап шокировал поклонников

Так, на своей странице в Instagram Потап поделился фото, на котором продемонстрировал изменения во внешнем виде – артист решил сбрить бороду и отрастить усы. В комментариях подписчики Потапа отметили, что он стал выглядеть гораздо моложе: "Сам на себя не похож", "Вас Позитив укусил?", "С усами гораздо моложе выглядите!", "На этой фотке будто 16 лет", – пишут поклонники.