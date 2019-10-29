Что нельзя делать туристам в зарубежных странах

Франция

Отправляясь во Францию, помните о том, что французы — гордая нация, требующая к себе должного уважения. Посещая магазины и бутики, приветствуйте рабочий персонал, а сделав покупки, не забудьте поблагодарить и попрощаться. Будьте сдержанны при общении с любым человеком, оказывающим вам какую-либо услугу, потому что он заслуживает уважения независимо от своей профессии. Не прикасайтесь руками к товарам (и особенно продуктам питания), не фотографируйте полицейских и избегайте откровенных нарядов. И самое главное правило — говорите по-французски. Даже если Вы не знаете этого языка, выучите несколько наиболее важных фраз. Любой француз оценит Ваши старания и отнесется к Вам с большей симпатией, чем если Вы будете пытаться общаться на английском языке.

Индия

У жителей Индии особое отношение к проявлению чувств на публике и прикосновениям. Если первое может вызвать негодование, то второе — стать серьезным оскорблением. Нельзя прикасаться к индусам левой рукой: прикосновения к другому человеку или пище возможно только правой рукой. А при знакомстве не следует пожимать руку (в Индии этот жест заменяют сложенные у подбородка ладони). Также считается оскорбительным ношение короткой и откровенной одежды и посещение храмов без покрытой головы (для женщин) и в обуви. Кроме того, стоит не брать с собой изделия из кожи: местные жители вполне могут предположить, что для их изготовления была убита корова — священное животное этой страны.

Таиланд

В Таиланде категорически запрещено выказывать неуважение по отношению к буддизму, правящему королю и его семье, а также к предыдущим правителям, и за такие нарушения можно получить тюремный срок. Законами Таиланда также наказуемо использование или распространение электронных сигарет, вывоз из страны фигурок Будды, а также того, что принадлежит флоре и фауне (кусочки кораллов, ракушки). В числе культурных запретов ношение обуви в храмах, во время пребывания в гостях, в массажных салонах. Кроме того, нельзя прикасаться к голове местного жителя, которая считается священной частью тела человека, указывать на что-то или кого-то пальцем и, что еще хуже, ногой. Такое поведение будет воспринято как оскорбление.

Испания

Если Вы отправляетесь в путешествие в Испанию, то заранее нужно знать о том, что график работы ресторанов, банков, аптек и магазинов значительно отличается от принятого в нашей стране. Многие заведения начинают работу значительно позже 8 или 9 часов утра и не работают по выходным. Кроме того, в Испании не принято быть пунктуальным, так что будьте терпимы к тому, что вас часто будут заставлять ждать. Опасными темами для разговора являются футбол и возраст человека, так что следует быть осторожным в высказываниях о любимых и нелюбимых командах и людях пожилого возраста.

США

В США опасными могут стать высказывания о расе, гендере и лишнем весе. Сегодня в Америке широко распространен культ свободы, и подозрение в сексизме или расизме станет серьезной проблемой для вас. Кроме того, следует быть осторожным в высказываниях о политике США и американской армии. Если Вас пригласили в гости, то следует спросить у хозяина о его отношении к обуви: у большинства американцев не принято разуваться дома, но бывают исключения. Также следует привыкнуть к тому, что жители этой страны любят поддержать беседу ни о чем, но для них важным является сохранение личного пространства и безопасность частной территории.

Израиль

В этой стране серьезной ошибкой могут стать разговоры и шутки о нацизме или критика самого государства: местные жители вряд ли смогут простить подобное оскорбление. Кроме того, стоит проявить осторожность при общении с детьми в общественных местах: так, повышение голоса на собственное чадо может привести к депортации. В Израиле также запрещено шуметь с 14:00 до 16:00 и пользоваться автомобилем в Судный день, или День искупления — это один из важнейших праздников в иудаизме.

Китай