Видео: Ольга Бузова стала Джокером в преддверии Хэллоуина

«Признаемся, мы поддались соблазну хайпануть на невероятном Джокере в исполнении Хоакина Феникса и решили предложить свою версию: в исполнении Ольги Бузовой, которая, судя по всему, тоже могла бы побороться за золотую статуэтку в таком виде. В ходе эксперимента что-то пошло не так, наш Джокер вырвался из-под контроля и пошел пугать обитателей редакции. Как воссоздавался самый узнаваемый образ года руками наших кудесников-визажистов и что из этого получилось — смотрите в нашем крутом ролике», — пишет Super.ru.