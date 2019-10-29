Рынок шкур: Наталья Рудова требует запретить обсуждать личную жизнь на телевидении

Напомним, что недавно на популярной программе Андрея Малахова «Прямой эфир» имя Рудовой не единожды прозвучало наряду с другими девушками, которые живут за счет мужчин, то есть, являются содержанками. Девушку это возмутило. И несколько дней тому назад она в социальных сетях выступила с сокрушительным заявлением. Наталья даже наняла известного в их кругах адвоката и, наверняка, с его подачи написала петицию на специальном государственном сайте. По сути, звезда сейчас требует запретить то, чем и заинтересовали эти шоу телезрителей.

Со слов звезды, подобные программы от центральных каналов грубо нарушают права знаменитых людей на неприкосновенность личной жизни, семейных тайн и охраны изображений. К тому же, зачастую даже порочат достоинство, честь и их доброе имя. Это все приобрело в последние годы просто массовый характер.

Актриса перечислила телепрограммы, которые нарушают нормы морали и нравственности, и даже назвала сценарии шоу грязными. В список вошли «Прямой эфир» Малахова, «Пусть говорят» Борисова, «На самом деле» Шепелева, «Ты не поверишь» канала НТВ. Рудова отметила, что эти шоу только порождают негатив и злость в обществе.

К тому же, по мнению актрисы, в этих телешоу раздувают сплетни и слухи, какие-то домыслы и клевету, а сценаристы просто паразитируют на теме личной жизни знаменитостей.