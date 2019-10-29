Поклонники не узнали Григория Лепса без очков

В обычной жизни певец не стесняется снимать очки, тем более без них его многие попросту не узнают. Свой имидж Григорий не менял десятки лет, пишет Kleo.ru.
На сцене зрители привыкли видеть Лепса с вьющимися волосами, в костюме и обязательно в очках. Предпочтение артист отдает аксессуарам с круглой оправой. Они уже давно стали его фирменной фишкой.
Чтобы повторить образ исполнителя многим пародистам достаточно подобрать похожий солнцезащитный аксессуар. А вот самому Лепсу для смены имиджа нужно всего лишь снять его.
На днях Григорий в своем аккаунте в Instagram продемонстрировал это наглядно, опубликовав снимок. На фото запечатлен он сам вместе с родной дочерью в момент прогулки. На уикенд исполнитель отправился в Дюссельдорф.
В обычной жизни он одевается немного неформально. Мужчина отдает предпочтение удобной одежде: спортивным брюкам, кедам, джинсовой куртке и трикотажной шапке, чтобы было не так холодно. Очки знаменитость в будние и за пределами страны не носит.
Многие комментаторы отметили, что без этого аксессуара, артиста сразу не узнали.
Фотографию Григория Лепса без очков смотрите ЗДЕСЬ!
Были и скептически настроенные комментаторы, которые заметили, что у Лепса имеются мешки под глазами. Эти изъяны они связали с прошлыми пагубными привычками исполнителя. Отвечать на подобные реплики мужчина не стал.