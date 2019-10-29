Поклонники не узнали Григория Лепса без очков

На сцене зрители привыкли видеть Лепса с вьющимися волосами, в костюме и обязательно в очках. Предпочтение артист отдает аксессуарам с круглой оправой. Они уже давно стали его фирменной фишкой.

Чтобы повторить образ исполнителя многим пародистам достаточно подобрать похожий солнцезащитный аксессуар. А вот самому Лепсу для смены имиджа нужно всего лишь снять его.

На днях Григорий в своем аккаунте в Instagram продемонстрировал это наглядно, опубликовав снимок. На фото запечатлен он сам вместе с родной дочерью в момент прогулки. На уикенд исполнитель отправился в Дюссельдорф.

В обычной жизни он одевается немного неформально. Мужчина отдает предпочтение удобной одежде: спортивным брюкам, кедам, джинсовой куртке и трикотажной шапке, чтобы было не так холодно. Очки знаменитость в будние и за пределами страны не носит.

Многие комментаторы отметили, что без этого аксессуара, артиста сразу не узнали.

Фотографию Григория Лепса без очков смотрите ЗДЕСЬ!