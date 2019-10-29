Почему бородачам тяжело найти работу и ещё пару исследований о бороде

Вот старался ты, старался, отращивал мужское богатство, как вдруг — словно снег на голову исследование ученых, которое доказало, что бородачам работу мечты получить сложнее.

Отрастить красивую бороду и так нелегко, необходим уход за ней, куча специальных средств, а в результате ученые говорят, что соискатели, приходящие на собеседование с бородой, могут быть сочтены не слишком пригодными кандидатами. Потенциальные начальники зачастую считают, что бородачи слишком брутальны, и лишены теплоты и дружественности к коллегам.

Конечно, популярность растительности на мужском лице не падает, мода на бороду по-прежнему актуальна, а, например, в Британии практически половина мужского населения носит усы или бороду.

Психологи поставили эксперимент во Флориде, попросив 1000 добровольцев высказать свое мнение о лицах десятков мужчин. Правда, полученные результаты смущают: бороды действительно отталкивают потенциальных работодателей. А предыдущее подобное исследование вообще показало, что для большинства людей борода — признак скрытой агрессии.

«Наши открытия могут иметь значение для соискателей рабочих мест, где восприятие их как обладающих меньшей человеческой теплотой может снижать их привлекательность», — пишет в журнале The Journal of Social Psychology ведущий исследователь Марк Фетчери.

При этом в исследовании бородачей сравнили с мужчинами, активно использующими аксессуары вроде очков или галстука. Их шансы на получение должности потенциальные работодатели оценили выше.

И вот, пока ты думаешь, оставить роскошную растительность жить и развиваться дальше или сбрить ее, прочти еще пару строк о других, более обнадеживающих исследованиях.

Защита от кожных болезней

Ученые из Университета Канзаса считают, что борода мужчине только идет, и даже полезна, с самого нежного возраста. Все дело не только в эстетике, но и в здоровье — усы и борода защищают мужчин от кожного заболевания — актинического кератоза, который существенно повышает риск возникновения такого вида рака, как плоскоклеточная карцинома.

Актинический кератоз появляется у большинства людей под воздействием солнца. Это заболевание может быстро перерождаться в раковое, а незащищенные участки кожи лица вполне подходят для распространения этой болячки. Самые подверженные болезни участки кожи — губы и окологубные складки, поскольку кожа там намного тоньше и уязвима под действием ультрафиолета.

Исследование также доказало, что ношение усов толщиной около сантиметра является оптимальным, и более того, снижает в 16 раз вероятность заболеть кератозом. Чем же дольше мужчина носит усы, тем надежнее он защищен.

Борода — магнит для женщин

Не просто так же бородачи становятся бородачами — на это есть и гораздо более интересные причины, чем эстетика и внешний вид.