Почему бородачам тяжело найти работу и ещё пару исследований о бороде

Есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая в том, что борода полезна для мужского здоровья, а плохая — работу с ней найти сложнее, рассказывает Mport.ua.
Вот старался ты, старался, отращивал мужское богатство, как вдруг — словно снег на голову исследование ученых, которое доказало, что бородачам работу мечты получить сложнее.
Отрастить красивую бороду и так нелегко, необходим уход за ней, куча специальных средств, а в результате ученые говорят, что соискатели, приходящие на собеседование с бородой, могут быть сочтены не слишком пригодными кандидатами. Потенциальные начальники зачастую считают, что бородачи слишком брутальны, и лишены теплоты и дружественности к коллегам.
Конечно, популярность растительности на мужском лице не падает, мода на бороду по-прежнему актуальна, а, например, в Британии практически половина мужского населения носит усы или бороду.
Психологи поставили эксперимент во Флориде, попросив 1000 добровольцев высказать свое мнение о лицах десятков мужчин. Правда, полученные результаты смущают: бороды действительно отталкивают потенциальных работодателей. А предыдущее подобное исследование вообще показало, что для большинства людей борода — признак скрытой агрессии.
«Наши открытия могут иметь значение для соискателей рабочих мест, где восприятие их как обладающих меньшей человеческой теплотой может снижать их привлекательность», — пишет в журнале The Journal of Social Psychology ведущий исследователь Марк Фетчери.
При этом в исследовании бородачей сравнили с мужчинами, активно использующими аксессуары вроде очков или галстука. Их шансы на получение должности потенциальные работодатели оценили выше.
И вот, пока ты думаешь, оставить роскошную растительность жить и развиваться дальше или сбрить ее, прочти еще пару строк о других, более обнадеживающих исследованиях.
Защита от кожных болезней
Ученые из Университета Канзаса считают, что борода мужчине только идет, и даже полезна, с самого нежного возраста. Все дело не только в эстетике, но и в здоровье — усы и борода защищают мужчин от кожного заболевания — актинического кератоза, который существенно повышает риск возникновения такого вида рака, как плоскоклеточная карцинома.
Актинический кератоз появляется у большинства людей под воздействием солнца. Это заболевание может быстро перерождаться в раковое, а незащищенные участки кожи лица вполне подходят для распространения этой болячки. Самые подверженные болезни участки кожи — губы и окологубные складки, поскольку кожа там намного тоньше и уязвима под действием ультрафиолета.
Исследование также доказало, что ношение усов толщиной около сантиметра является оптимальным, и более того, снижает в 16 раз вероятность заболеть кератозом. Чем же дольше мужчина носит усы, тем надежнее он защищен.
Борода — магнит для женщин
Не просто так же бородачи становятся бородачами — на это есть и гораздо более интересные причины, чем эстетика и внешний вид.
Ученые, например, утверждают, что девушкам борода нравится, и гораздо больше, чем щетина. Ну тут все логично: щетина колючая, и нежная ухоженная женская кожа лица очень быстро травмируется о грубую растительность. Борода — другое дело: она мягкая и стильная (если за ней ухаживать, конечно).
Ну а среди причин, почему девушек тянет на бородатых мужиков, как магнитом всего несколько, зато какие!
- Уверенность. Бородач зрел и уверен в себе, он серьезен и знает, чего хочет.
- Экономия. Она, видимо, сразу подсчитывает, сколько колечек и сережек ты ей сможешь подарить, не сбривая роскошную бороду. Принадлежности для бриться нынче недешевы. Правда, и уход за бородой недешев.
- Тестостерон. Понятное дело, если у парня хорошая борода, то проблем с мужским гормоном у него нет. Значит и с сексом все ок.
Бонусом многие мужики могут получить, правда, привычку некоторых девушек заплетать косички из бороды, но это разве не мило? К тому же, так ты будешь больше похож на брутального скандинава.
Борода — обитель микробов
Правда, есть и исследования, которые пытаются доказать обратное: борода для здоровья вредна.
«Мы провели довольно обширное исследование, в рамках которого изучали микробов, живущих в бородах. Результаты, как и ожидалось, выглядят очень настораживающе — опасные бактерии заводятся в бороде даже в тех случаях, когда мужчина внимательно относится к своей гигиене. Если же говорить о не слишком склонных к чистоте мужчинах, то их борода превращается в нечто вроде биологического оружия», — отмечают американские исследователи.
Исследователи утверждают, что единственной преградой для бактерий и микробов в случае окладистой неухоженной бороды может быть только зверский иммунитет.
Большая борода — маленькие яички
А это самое обидное исследование, ведь ученые доказали, что эволюционно животные могут расходовать свою энергию либо на привлечение самок с помощью внушительной гривы и бороды, либо на отращивание более крупных половых желез.
В общем, если мужчина обладатель пышной шевелюры и густой бороды, скорее всего, у него маленькие яички. Для остального мира приматов это соотношение выражается, например, либо в виде ярких ягодиц бабуина, либо в неяркой внешности и больших яичках более простых видов приматов.
Приматолог и соавтор исследования, доктор Сирил Грютер из Университета Западной Австралии, отмечает, что размер яичек существенно варьируется и связан с внешним видом самца.
Короче, что бы там ученые не придумывали, борода - мужская вещь, которая многим просто необходима. Ну а выбор, как всегда, за тобой - быть бородатым и усатым, или гладким.