Анастасия Волочкова раскрыла секрет качественного секса

В публикации Волочкова призвала женщин быть леди в жизни и сексуальной сучкой в постели. «Надо совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной», — объяснила она.

Если любовь без секса возможна, то секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство,

— отметила балерина, добавив, что в интимной близости необходимо «забыть о комплексах».

«Все эти стеснения, ужимки, прилично — не прилично — это все нужно забывать и быть абсолютно открытыми», — подчеркнула Волочкова. По словам артистки, сама она счастлива, потому что находится в таких отношениях.