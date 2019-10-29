Вт, 29.10.2019
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  • Анастасия Волочкова раскрыла секрет качественного секса

Анастасия Волочкова раскрыла секрет качественного секса

Анастасия Волочкова

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Балерина Анастасия Волочкова дала женщинам совет по тому, как вести себя в постели с мужчиной. Артистка ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro, передает Lenta.ru.

В публикации Волочкова призвала женщин быть леди в жизни и сексуальной сучкой в постели. «Надо совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной», — объяснила она.

Если любовь без секса возможна, то секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство,

— отметила балерина, добавив, что в интимной близости необходимо «забыть о комплексах».

«Все эти стеснения, ужимки, прилично — не прилично — это все нужно забывать и быть абсолютно открытыми», — подчеркнула Волочкова. По словам артистки, сама она счастлива, потому что находится в таких отношениях.

Ранее в октябре Волочкова призналась, что ее возмутил спектакль Кирилла Серебренникова с обнаженными артистами. Она назвала представление омерзительным эпатажем, а не искусством.

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