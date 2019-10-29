Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги

Стартовая цена наряда — восемь тысяч долларов. К лоту Кореа приложила письмо, в котором написала, что обнаружила наряд в гостиничном номере. По ее словам, певица оставила его после церемонии вручения премии.

Горничная пояснила, что сначала она передала дизайнерское платье в службу потерянных вещей в отеле, где оно пролежало несколько месяцев. Так как за ним никто не пришел, сотрудники бюро, следуя правилам, передали его тому, кто им его принес, то есть, снова горничной. Тогда уже она решила выставить наряд на торги.

Как сообщает издание, представитель гостиницы отрицает, что платье было украдено, но он подтвердил, что наряд не предназначался для продажи.

Мы проводим расследование, чтобы собрать необходимые доказательства. Но мы уверены, что платье никто не крал. Мы также делаем все возможное, чтобы вернуть вещь ее законному владельцу,

— приводит издание слова служащего отеля.

Пока платье считается лотом на американском аукционе Nate D. Sanders.

Как правило, знаменитости арендуют дизайнерские наряды и украшения для выхода на красную дорожку.