Дмитрий Тарасов: «Когда слышу песни Ольги Бузовой, переключаю»

Красивая история любви Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова закончилась громким разводом в 2016 году. Певица признавалась, что некогда любящий муж безжалостно выгнал ее из дома, отобрав при этом дорогой подарок — автомобиль марки Mercedes. По словам Оли, футболисту при этом помогало несколько мужчин, которые запугивали ее, используя грубые слова. Сам же спортсмен отрицает, что когда-либо действовал силой.

У меня не было с ней проблем. Я просто сказал: «Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать». Потом грязь началась. И машину я у нее забрал только после того, как посыпались оскорбления в адрес моей семьи.

Дмитрий также отметил, что поклонники до сих пор напоминают ему о бывшей супруге, хотя он давно вычеркнул ее из своей памяти. Сейчас Тарасов старается не пересекаться с Бузовой даже косвенно, предпочитая не слушать ее хиты по радио. «Переключаю, если честно. Редко попадаю, но переключаю. Ничего не чувствую, — признался Тарасов. — Я понимал, что развод пойдет ей на руку. Что она будет жертвой, которую надо жалеть. И она займется наконец-то тем, чего я не позволял делать. Работать настолько, насколько она хотела».