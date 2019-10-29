Певица Наргиз хлебала виски и материлась на своем концерте

Зрители шоу рассказали, что исполнительница принесла на концерт бутылку виски.

Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке,

– заявила поклонница певицы.

Посетители шоу рассказали, что концерт начался с опозданием. Когда Наргиз появилась, она сразу заявила, что многие уйдут с представления. По словам очевидцев, она не ошиблась.

Много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт – хаос, Наргиз постоянно пила виски,

– пожаловался один из очевидцев.

Другие поклонники творчества Наргиз посетовали, что на концерте она исполняла чужие песни, но делала это плохо.

Музыканты лучше играли, чем она пела,

– отметил зритель.

Еще один житель Уссурийска рассказал, что певица попросила тех, кто купил билеты на балкон, спускаться в партер и устроить кураж.

Было видно, что артистка не трезва,

- добавил он.

Другая местная жительница пожаловалась, что на афише никак не обозначили, что в репертуаре Наргиз теперь нет популярных треков.

Многие дарили билеты родителям, приводили с собой детей, а тут такое. Уйти хотелось через 15 минут,

- заключила она.

При этом некоторым поклонникам артистки понравилось ее выступление.