Певица Наргиз хлебала виски и материлась на своем концерте

Около трети зрителей покинули концерт Наргиз в Доме офицеров в Уссурийске, не дожидаясь конца, так как певица вышла на сцену в нетрезвом виде, передает Ria.ru.
Зрители шоу рассказали, что исполнительница принесла на концерт бутылку виски.
Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке,
– заявила поклонница певицы.
Посетители шоу рассказали, что концерт начался с опозданием. Когда Наргиз появилась, она сразу заявила, что многие уйдут с представления. По словам очевидцев, она не ошиблась.
Много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт – хаос, Наргиз постоянно пила виски,
– пожаловался один из очевидцев.
Другие поклонники творчества Наргиз посетовали, что на концерте она исполняла чужие песни, но делала это плохо.
Музыканты лучше играли, чем она пела,
– отметил зритель.
Еще один житель Уссурийска рассказал, что певица попросила тех, кто купил билеты на балкон, спускаться в партер и устроить кураж.
Было видно, что артистка не трезва,
- добавил он.
Другая местная жительница пожаловалась, что на афише никак не обозначили, что в репертуаре Наргиз теперь нет популярных треков.
Многие дарили билеты родителям, приводили с собой детей, а тут такое. Уйти хотелось через 15 минут,
- заключила она.
При этом некоторым поклонникам артистки понравилось ее выступление.
В августе центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз о сотрудничестве и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера. По словам певицы, это решение сорвало ее концертный тур, намеченный на конец лета. В программе «А поговорить» она сравнила Фадеева с ребенком и заявила, что ключевые решения в компании принимает не он, а бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина.