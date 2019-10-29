«Танцевальный рай» приглашает на самую зажигательную вечеринку в Таллинне - special RETRO PARTY

По многочисленным просьбам поклонников «Танцевальный рай special RETRO PARTY» снова широко распахнет двери и с радостью встретит гостей на планете вечно любимых хитов!

Мы приглашаем вас на планету радости, где только этой ночью поднимется настоящий ураган веселья, который вновь наполнит паруса любимыми ритмами лучших ретро-хитов и увлечет к берегам теплых воспоминаний и истинного удовольствия!

Special RETRO PARTY - это особая музыкальная вечеринка – это волшебное путешествие сквозь время, одновременно находясь в раю воспоминаний 15-летней давности, купаясь в море памяти и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы ультро-современной музыки; это 50% лучших хитов русского-ретро + их новейшие ремиксы и 50% самых современных танцевальных русских хитов от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!

Всю ночь на сцене клуба нон-стоп уникальная шоу-программа из России, а также LED-саксофон шоу от Хенри Арукюла!

Обворожительные топлесс гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга оживят атмосферу на танцполе.

ФОТО: Промо

Специальные декорации, лазерное шоу, спецэффекты и видео-эффекты заставят вас почувствовать себя на седьмом небе - на настоящей планете ретро!

Планета ретро - это легендарная пора блесток и высоких платформ, мини и разнообразия расцветок, это эксцентричность и яркость, поражающие воображение!

С самого порога вы окунетесь в атмосферу праздника воспоминаний, где в свете летящих звезд дискобола у каждого вновь есть возможность покорить танцпол!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877.

Двери рая открываются в 23:00.

NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли!

Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €. СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в Piletilevi (до 6.11 - 17€ и VIP 34€)

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

Больше информации на официальном сайте.