«Танцевальный рай» приглашает на самую зажигательную вечеринку в Таллинне - special RETRO PARTY

В пятницу, 8 НОЯБРЯ, TaxiGo и Music Factory приглашают в ночной клуб Hollywood (Vana-Posti 8, Tallinn) на любимую вечеринку - «Танцевальный Pай» – special RETRO PARTY!
По многочисленным просьбам поклонников «Танцевальный рай special RETRO PARTY» снова широко распахнет двери и с радостью встретит гостей на планете вечно любимых хитов!
Мы приглашаем вас на планету радости, где только этой ночью поднимется настоящий ураган веселья, который вновь наполнит паруса любимыми ритмами лучших ретро-хитов и увлечет к берегам теплых воспоминаний и истинного удовольствия!
Special RETRO PARTY - это особая музыкальная вечеринка – это волшебное путешествие сквозь время, одновременно находясь в раю воспоминаний 15-летней давности, купаясь в море памяти и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы ультро-современной музыки; это 50% лучших хитов русского-ретро + их новейшие ремиксы и 50% самых современных танцевальных русских хитов от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!
Всю ночь на сцене клуба нон-стоп уникальная шоу-программа из России, а также LED-саксофон шоу от Хенри Арукюла!
Обворожительные топлесс гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга оживят атмосферу на танцполе.
Специальные декорации, лазерное шоу, спецэффекты и видео-эффекты заставят вас почувствовать себя на седьмом небе - на настоящей планете ретро!
Планета ретро - это легендарная пора блесток и высоких платформ, мини и разнообразия расцветок, это эксцентричность и яркость, поражающие воображение!
С самого порога вы окунетесь в атмосферу праздника воспоминаний, где в свете летящих звезд дискобола у каждого вновь есть возможность покорить танцпол!
Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!
Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877.
Двери рая открываются в 23:00.
NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли!
Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €. СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в Piletilevi (до 6.11 - 17€ и VIP 34€)
Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!
Больше информации на официальном сайте.
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