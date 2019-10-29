Названа настоящая причина смерти Zombie Boy: он не покончил с собой

Об этом сообщают канадские издания со ссылкой на правоохранительные органы. Рик получил несовместимую с жизнью травму головы, выпав с третьего этажа в своем доме.

Поскольку ранее он обращался за медицинской помощью из-за проблем с психикой, инцидент рассматривался как преднамеренное действие Дженеста, но новые факты доказывают, что это не так.

По словам следователя, «близкие друзья Рика сообщали, что он слышал голоса, когда употреблял запрещенные вещества. Однако мистер Дженест не был под их воздействием и не находился в неадекватном состоянии, когда вышел на балкон третьего этажа».