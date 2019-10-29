Максим Фадеев шокировал телеведущего Бориса Корчевникова признанием

Более 20 лет назад Максим Фадеев и его жена Наталья потеряли первенца. Новорожденная дочь продюсера скончалась по вине врачей. Смерть малышки отрицательно сказалась на состоянии здоровья супруги знаменитости, на фоне стресса у нее началось кровотечение, женщина едва выжила.

В сегодняшнем выпуске ток-шоу "Судьба человека" Максим Фадеев сообщил, что тем страшным событиям предшествовал загадочный эпизод. Когда Наталья носила под сердцем первенца, ей приснился плохой сон, она рассказала об этом Максиму. Продюсер почувствовал неладное.

У меня как раз в это время жил близкий друг Вадик Самойлов из "Агаты Кристи". Он как раз ночевал у нас в этот день. Я говорю: "Поехали съездим в черкизовскую церковь. Он остался в такси и шел дождь. А я побежал к батюшке. Начал стучать. Церкви у нас закрытые почему-то всегда,

– отметил продюсер.

Фадееву пришлось долго и настойчиво колотить в дверь, прежде чем ему открыли. Появившийся перед ним священник Максиму сразу не понравился.

У него была газета "Труд", тут макаронина какая-то висела – он ел: "Чего?". Я говорю: "Чувствую, что какая-то беда". Он говорит: "А, все от лукавого, иди,

– вспомнил максим Фадеев в студии шоу "Судьба человека".

Ошарашенный холодный приемом клирика Максим увидел в 30 метрах от церкви старушку в черном одеянии. Продюсер бросился к незнакомке. Когда Фадеев подошел к женщине, та укрыла его от дождя своим зонтом.

Я начал с ней разговаривать. Я начал ей рассказывать сон тот и свои предчувствия. Эта женщина так смотрела, смотрела на меня и у нее такое лицо было необычное: кожа была без одной морщинки, но видел, что это старый человек, она была как фарфоровая. Чистенькая бабушка с черным зонтом. И она мне сказала только одно: "По силам тебе, мальчик. По силам". Она взяла меня за руки и мне стало легче,

– поведал Максим Фадеев телеведущему Борису Корчевникову.

После продюсер вернулся в машину, где все это время ждал его друг. Фадеев признался приятелю, что незнакомая старушка успокоила его.

"А Вадик Самойлов сидит и говорит мне: "Какая бабушка? Ты стоял один руками махал". А я ему задаю вопрос: "А почему я сухой?" Я был сухой. Он не видел никого. Кто это был? Но то, что я был сухой – это факт. "А почему я сухой, если я под дождем стоял полчаса?". Он такой: "А... Поехали отсюда", – поведал продюсер в эфире ток-шоу "Судьба человека".