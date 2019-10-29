С ума сойти: таллиннская «Бабуля» угощала внучат шампанским и малосольными огурчиками (ГАЛЕРЕЯ)

Кто бы мог порадовать жителей и гостей Таллинна этой холодной мокрой осенью? Конечно же, легендарная «Бабуля»! 26 октября в Lounge Deja Vu, как это бывает в каждую последнюю субботу месяца, ценители роскошной жизни и удовольствий собрались повеселиться.
Причин для радости этой ночью было много. Одна из них - музыкальный сюрприз из Риги - выступление барабанщика Эйнарса Латышева. И к «Бабуле» в гости в этот раз заглянуло рекордное число внучат.
Танцы, веселье, соленые огурчики и шампанское - такой вот интересный набор ждал гостей до самого утра.
Уже в этот четверг, 31 октября, в Deja Vu состоится костюмированная вечеринка по случаю Хэллоуина. Выбирайте костюм и бегите веселиться!
Смотрите галерею с вечеринки Babulja вверху новости! Находите себя и друзей на фото!