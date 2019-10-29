С ума сойти: таллиннская «Бабуля» угощала внучат шампанским и малосольными огурчиками (ГАЛЕРЕЯ)

Причин для радости этой ночью было много. Одна из них - музыкальный сюрприз из Риги - выступление барабанщика Эйнарса Латышева. И к «Бабуле» в гости в этот раз заглянуло рекордное число внучат.

Танцы, веселье, соленые огурчики и шампанское - такой вот интересный набор ждал гостей до самого утра.

ФОТО: Rene Lutterus

Уже в этот четверг, 31 октября, в Deja Vu состоится костюмированная вечеринка по случаю Хэллоуина. Выбирайте костюм и бегите веселиться!