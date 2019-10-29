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  • С ума сойти: таллиннская «Бабуля» угощала внучат шампанским и малосольными огурчиками (ГАЛЕРЕЯ)

С ума сойти: таллиннская «Бабуля» угощала внучат шампанским и малосольными огурчиками (ГАЛЕРЕЯ)

Кто бы мог порадовать жителей и гостей Таллинна этой холодной мокрой осенью? Конечно же, легендарная «Бабуля»! 26 октября в Lounge Deja Vu, как это бывает в каждую последнюю субботу месяца, ценители роскошной жизни и удовольствий собрались повеселиться. 

Причин для радости этой ночью было много. Одна из них - музыкальный сюрприз из Риги - выступление барабанщика Эйнарса Латышева. И к «Бабуле» в гости в этот раз заглянуло рекордное число внучат. 

Танцы, веселье, соленые огурчики и шампанское - такой вот интересный набор ждал гостей до самого утра. 

ФОТО: Rene Lutterus

Уже в этот четверг, 31 октября, в Deja Vu состоится костюмированная вечеринка по случаю Хэллоуина. Выбирайте костюм и бегите веселиться! 

Смотрите галерею с вечеринки Babulja вверху новости! Находите себя и друзей на фото! 

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