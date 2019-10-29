Врач оказалась в центре внимания, показав, что она прячет под одеждой

Юань Хэронг из Китая — та самая представительница прекрасного пола, мимо которой сложно пройти. За эффектные формы брюнетку даже стали называть Юань женщиной с «лицом ангела и телом дьявола».
Недавно Юань, собиравшаяся замуж, устроила примерку свадебных платьев. Столь трогательным для каждой невесты моментом она решила поделиться с подписчиками в Instagram, которых у нее уже больше 54 тысяч. Однако она привлекла внимание не только подписчиков, но и случайных зрителей и СМИ.
Китаянка показала фото и видео, где она в одном нижнем белье, мило улыбаясь, позирует с платьями перед камерой. И юзеров чрезвычайно удивило сочетание нежного лица с мускулистыми руками и объемными бедрами.
Особо впечатлившиеся отмечали, что такими «бедрами-базуками» можно раздавить человека. А представители геймерской культуры сравнили ее с персонажем Чунь Ли из серии игр Street Fighter, отмечает Asiaone. По данным гонконгских СМИ, Юань — интернет-знаменитость в Китае. Поклонники описывают ее как женщину с «лицом ангела, но телом дьявола».
Юань действительно много времени проводит в зале, что видно по ее аккаунту. Раньше китаянка даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, а некоторые предположили, что она работает тренером по фитнесу. Но эта фитоняшка не так проста, как могло показаться. На самом деле девушка — врач, и её избранником, с которым брюнетка недавно сочеталась браком, тоже стал медик.