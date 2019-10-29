Врач оказалась в центре внимания, показав, что она прячет под одеждой

Недавно Юань, собиравшаяся замуж, устроила примерку свадебных платьев. Столь трогательным для каждой невесты моментом она решила поделиться с подписчиками в Instagram, которых у нее уже больше 54 тысяч. Однако она привлекла внимание не только подписчиков, но и случайных зрителей и СМИ.

Китаянка показала фото и видео, где она в одном нижнем белье, мило улыбаясь, позирует с платьями перед камерой. И юзеров чрезвычайно удивило сочетание нежного лица с мускулистыми руками и объемными бедрами.

Особо впечатлившиеся отмечали, что такими «бедрами-базуками» можно раздавить человека. А представители геймерской культуры сравнили ее с персонажем Чунь Ли из серии игр Street Fighter, отмечает Asiaone. По данным гонконгских СМИ, Юань — интернет-знаменитость в Китае. Поклонники описывают ее как женщину с «лицом ангела, но телом дьявола».