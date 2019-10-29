Стивен Сигал купил дом на Рублевке за полтора миллиона евро

67-летний Стивен Сигал получил российское гражданство еще в 2016 году. Сейчас звезда Голливуда проводит большую часть времени в России, занимаясь бизнесом и благотворительными проектами. Журналистам удалось выяснить, что в июле 2018 года актер стал обладателем особняка на Рублевке. Просторный дом с несколькими спальнями и огромной баней в 129 квадратных метров расположен в селе Усово Одинцовского района Московской области. Оценочная стоимость недвижимости варьируется от 80 до 100 миллионов рублей (1 миллион 130 тысяч и 1 миллион 410 тысяч евро соответственно).

Ранее агент Сигала рассказывал, что артист доволен жизнью в России. Стивен давно мечтал перебраться в Москву и теперь не намерен никуда уезжать.

Стивен имеет русские корни, его дедушка и бабушка говорили по-русски. Он чувствует, что Россия родная ему страна. Актер объездил весь мир и понял, что здесь чувствует себя лучше всего. Ему очень нравится жить в Подмосковье, у него прекрасный дом,

— подчеркивал представитель звезды.

Напомним, что Сигал начал сниматься в кино еще в 80-х. После нескольких кассовых боевиков он стал настоящей звездой, но в последние годы актерская карьера Стивена пошла на спад. Поклонники предполагали, что после переезда в Россию артист будет появляться в отечественных лентах, но тот решил заняться бизнесом.