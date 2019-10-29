Вт, 29.10.2019
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  • Не скрывая нежности: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский блистают на красной дорожке в Риме

Не скрывая нежности: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский блистают на красной дорожке в Риме

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский появились на премьере фильма "Грех".

27 октября в рамках кинофестиваля в Риме состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского "Грех". Разумеется, режиссер и его супруга Юлия Высоцкая, которая, к слову, сыграла эпизодическую роль в ленте, не могли пропустить такое событие. Вскоре в сеть попали снимки пары с красной дорожки.

Пара охотно позировала фотографам и даже не пыталась скрывать нежные чувства. Они трепетно смотрели друг на друга, дарили улыбки и казались очень счастливыми. Впрочем, неудивительно, ведь невооруженным глазом видно, что в этой семье точно царит любовь! 

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