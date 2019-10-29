Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

Американский производитель корма для животных Natures Menu в честь национального дня кошек в США, который отмечается 29 октября, выпустил забавную головоломку, пишет Сегодня.
Среди 139 голубей нужно отыскать одну серую кошку. Как пишет Daily Mail, в среднем на это уходит примерно 18 секунд, но некоторые справляются с задачей и за меньшее время.
Как лучше всего отпраздновать Национальный день кошек? Конечно же, бросить вызов вашей семье и друзьям и предложить найти в нашем фантастическом пазле пропавшего котенка среди голубей,
– написал в Twitter управляющий директор Natures Menu Крейг Тейлор.
Can you find the cat among the pigeons in less than 9 seconds? pic.twitter.com/ulJcW9rc5Y— Matt Flint (@MattiFlint) October 27, 2019
Авторы головоломки советуют: если вы изо всех сил пытаетесь найти кошку, но у вас не получается, – присмотритесь к правой стороне изображения.