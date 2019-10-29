Телескоп NASA Хаббл увидел жуткое лицо Вселенной на Хэллоуин

Космический телескоп Хаббл точно знает, как праздновать Хэллоуин. В этом году с его помощью NASA запечатлело во Вселенной жуткое "лицо" с горящими глазами – получился достаточно символический снимок под атмосферу праздника, пишет Сегодня.
То, что похоже на страшный деформированный череп или призрачное инопланетное лицо, на деле представляет собой две галактики в процессе столкновения друг с другом.
Каждый "глаз" – это яркое ядро галактики, результат столкновения одной галактики с другой. Контур лица — это кольцо из молодых голубых звезд. Другие звездные скопления образуют подобие носа и рта,
– комментирует фотоснимок агентство NASA.
Эта система галактик каталогизирована как Arp-Madore 2026-424 (AM 2026-424) и находится на расстоянии 704 миллионов световых лет от Земли. Столкновение создало необычную форму кольца. Кольцевые галактики редки и всего несколько сотен из них находятся в нашем большом космическом регионе.
Со временем эти галактики объединятся в одну и от "космического черепа" не останется и следа, а произойдет это через 1-2 миллиарда лет. Нам просто повезло увидеть этот космический косплей на Хэллоуин, отмечают в NASA.