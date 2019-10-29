Хэллоуин 31 октября 2019 года: история, приметы и традиции праздника

Хэллоуин у многих ассоциируется с разнообразными костюмами, с тыквами и фильмами ужасов, которые показывают по телевизорам и в кинотеатрах. В 2019 году многие вновь отметят этот праздник в кругу друзей, отправятся на вечеринки и проведут время весело. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с историей и особенностями этого праздника, чтобы понимать, зачем его отмечают и какой смысл несет дата 31 октября.

История Хэллоуина

Праздник происходит от кельтского Самайна, во время которого кельты поминали предков. Они верили, что в последний день октября души усопших могут спускаться на землю через врата между мирами.

Хэллоуин впитал в себя множество традиций, видоизменялся, а в современном мире стал чем-то вроде костюмированного маскарада. В прежние времена яркими пугающими костюмами отгоняли нечисть, разгуливающую по земле и ищущую своих жертв. Сейчас в день праздника забываются жутковатые обряды, и все сводится к шумным вечеринкам, а также к походами по домам с целью получить угощения. Хэллоуин напоминает колядки, во время которых ряженые стучали в двери, пели песни и получали за это различные подарки.

Приметы праздничного дня

Ни один праздник не обходится без примет и суеверий, и Хэллоуин не стал исключением. Благодаря приметам каждый сможет отпугнуть от себя нечистую силу, а также привлечь в жизнь удачу и процветание.

В день праздника одну вещь нужно надеть наизнанку, чтобы нечисть не смогла навредить.

Избавиться от напасти в праздничный день поможет украшение из тыквы с горящей свечой внутри, а также ветка орехового дерева. По поверьям, такой талисман защитит дом и живущих в нем от злых духов и недоброжелателей.

Раньше считалось, что на Хэллоуин в доме не должно быть черных животных, особенно кошек, потому что они могут причинить зло. Это суеверие в современном мире утратило актуальность, ведь животные не причастны к людским бедам и не способны привлечь в дом неприятности.

Еще одна примета гласит, что замеченный в доме паук и летучая мышь указывают на то, что души предков пристально наблюдают за живыми. Их нельзя гневить, чтобы не произошло беды.

Сова на крыше дома в день праздника всегда сулила беды. По примете, появление пернатого хищника указывало на то, что в доме в скором времени произойдут неприятности, связанные с ухудшением здоровья одного из домочадцев.

Хороший урожай ожидали в будущем году, если одна или несколько летучих мышей летали вокруг дома с пронзительным писком.

Традиции Хэллоуина

Готовиться к праздничному дню начинают заранее, ведь нужно продумать костюмы, сделать декорации, украсить дома и приготовить угощения для гостей, в том числе и незваных.

По традиции на Хэллоуин украшают дом тыквами. Из них извлекают мякоть, на кожуре вырезают глазницы и рот, а внутрь ставят зажженные свечи. Неизменный атрибут праздника - тыква - считается оберегом от нечистой силы.

Костюмы, в основном жутковатые, также являются частью праздника. Чаще всего их шьют самостоятельно, но в современном мире не составит труда приобрести их в магазинах. Молодежь часто гримируется, чтобы создать эффектный образ.

На Хэллоуин принято просить конфеты и другие сладости, стуча в дома и произнося: «Сладость или гадость». Считается, что тем, кто не проникся духом праздника и не дал просящим угощения, грозят большие неприятности.