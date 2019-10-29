Деми Роуз подготовила костюм к Хэллоуину, который детям лучше не видеть

Судя по Instagram, Деми Роуз активно готовится отмечать Хэллоуин, выкладывая варианты своих обновок. На этот раз последний костюм девушки поразил подписчиков в самое сердце, потому как в нём модель выглядела скорее раздетой, чем одетой. Трудно судить по фото с таким ракурсом, но, похоже, что самым серьёзным предметом гардероба на девушке являются колготки в сетку.

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Серебристо-чёрный топ совершенно не прикрывает спину, а плавки густо усыпаны стразами и стеклянными элементами. Образ дополняют любимые Деми аксессуары из цепей — сумочка и украшение на голову. Тёмная и плотная подводка подчёркивает выразительные глаза модели. Фанаты, конечно же, изо всех сил одобрили выбор девушки.

У меня от такого неуверенность в себе просыпается,

Я твоему телу до конца жизни завидовать буду,

Выглядишь потрясающе, малышка,

- написали фанаты.