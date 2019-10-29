Деми Роуз подготовила костюм к Хэллоуину, который детям лучше не видеть

Каждое появление популярной 24-летней британской модели фанаты ждут с нетерпением. А уж если она собирается на какой-либо вечер, то здесь всем остаётся только держаться, ведь тогда девушка достаёт всё самое красивое, пишет Лайф.
Судя по Instagram, Деми Роуз активно готовится отмечать Хэллоуин, выкладывая варианты своих обновок. На этот раз последний костюм девушки поразил подписчиков в самое сердце, потому как в нём модель выглядела скорее раздетой, чем одетой. Трудно судить по фото с таким ракурсом, но, похоже, что самым серьёзным предметом гардероба на девушке являются колготки в сетку.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Серебристо-чёрный топ совершенно не прикрывает спину, а плавки густо усыпаны стразами и стеклянными элементами. Образ дополняют любимые Деми аксессуары из цепей — сумочка и украшение на голову. Тёмная и плотная подводка подчёркивает выразительные глаза модели. Фанаты, конечно же, изо всех сил одобрили выбор девушки.
У меня от такого неуверенность в себе просыпается,
Я твоему телу до конца жизни завидовать буду,
Выглядишь потрясающе, малышка,
- написали фанаты.
Деми Роуз — британская модель, которая стала известна благодаря своим пышным формам и осиной талии. В основном девушка работает с популярными брендами женской одежды, нижнего белья и купальников. На её инстаграм подписано 10,5 млн человек, которых Деми часто радует откровенными снимками.