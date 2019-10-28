Вау! Сексуальный образ Скарлетт Йоханссон покорил сеть

На звание королевы вечера ежегодной премии Governors Awards в Голливуде может претендовать не только красотка Дакота Джонсон, но и Скарлетт Йоханссон. Актриса, которую неоднократно называли одной из самых сексуальных в шоу-бизнесе, продолжает подтверждать это звание.

И хотя наряд от Celine, который Скарлетт выбрала для выхода на красную дорожку, был элегантным и даже мог кому-то показаться сдержанным, все-таки имел небольшую пикантную изюминку. Так, стоило актрисе повернуться, как гости сразу же увидели с обратной стороны блестящего золотого топе на одно плечо эффектный вырез, оголивший новую цветочную татуировку.