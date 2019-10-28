Пн, 28.10.2019
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Представители Фадеева готовят официальное обращение после сообщений о сердечном приступе

Максим Фадеев

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

В Сети появляется много противоречивой информации по поводу состояния здоровья продюсера. Однако уже в ближайшее время станет ясно, как себя на самом деле чувствует Максим Фадеев.

Организатор концертов Артем Облачко отказался подтверждать или опровергать информацию о сердечном приступе у знаменитости. Он заявил, что представители продюсера готовят официальное обращение, которое скоро будет обнародовано, передает РЕН ТВ.

Один из приближенных к Максиму Фадееву инсайдеров и вовсе сказал телеграм-каналу «Подъем», что у звезды не было сердечного приступа.

«Это все абсолютная ерунда. С ним все хорошо», – заверил представитель продюсера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В Instagram Максима Фадеева появилось его фото с телеведущим Борисом Корчевниковым. В тексте дан анонс выпуска программы «Судьба человека», в котором снялся продюсер. Сообщения о сердечном приступе никак не комментировались.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ночью 28 октября Максиму Фадееву стало плохо, и он вызвал скорую помощь в свой дом в Подмосковье. Якобы медики диагностировали у него приступ ишемической болезни. Причиной было названо нервное истощение. Сообщалось, что от госпитализации 51-летний продюсер отказался.

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