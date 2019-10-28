Представители Фадеева готовят официальное обращение после сообщений о сердечном приступе

Организатор концертов Артем Облачко отказался подтверждать или опровергать информацию о сердечном приступе у знаменитости. Он заявил, что представители продюсера готовят официальное обращение, которое скоро будет обнародовано, передает РЕН ТВ.

Один из приближенных к Максиму Фадееву инсайдеров и вовсе сказал телеграм-каналу «Подъем», что у звезды не было сердечного приступа.

«Это все абсолютная ерунда. С ним все хорошо», – заверил представитель продюсера.

В Instagram Максима Фадеева появилось его фото с телеведущим Борисом Корчевниковым. В тексте дан анонс выпуска программы «Судьба человека», в котором снялся продюсер. Сообщения о сердечном приступе никак не комментировались.