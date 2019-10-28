Фотоновость: что посмотреть в Курессааре – главном городе эстонского острова Сааремаа

Но спа-отели раскинулись не только на берегу. Например, на центральной улице Lossi. Один из них – Arensburg Hotel – находится в старинном замке, к которому примыкает новый современный корпус со спа. У отеля есть большой внутренний двор, где в теплое время особенно приятно позавтракать или просто почилить.

Если ты приехал(-а) в город на автобусе и выбираешь отель в относительно близкой пешеходной доступности к автовокзалу, то рассмотри как раз варианты на улице Lossi. До тех гостиниц, что на берегу, пешком идти далековато, а общественным транспортом туда сложно добраться.Останется лишь вариант брать такси.

Центральная улица Lossi

Главная улица Курессааре, название которой переводится как «замок». Несложно догадаться, что она ведет именно к замку. Вдоль улицы расположены небольшие 2-3-этажные дома.

Lossi – пешеходная, но очень короткая улица: ее можно пройти за 4-5 минут. Похоже, такой она стала совсем недавно – еще в начале осени здесь завершались работы по укладке плитки. Улица начинается от небольшой площади, в которую упирается основная магистраль Курессааре – улица Tallinna. На площади есть бары и рестораны, а еще великолепный тротуарный фонтан – он такой же миниатюрный, как и многое в этом городе. Ночью фонтан подсвечивается самыми разными цветами. А если оказаться здесь в 9 или 10 вечера, то можно почувствовать себя единственным обитателем Курессааре – так тут немноголюдно.

В 100 метрах от площади, на улице Raekoja 10, находится крупный продуктовый магазин Konsum, который работает ежедневно до 21:00. Тут же рядом местная администрация и информационный центр для туристов – возможно, единственное место, где можно купить хоть какой-нибудь сувенир из Курессааре. Других подобных лавок в центре города не найти. Но стоит помнить, что в выходные инфоцентр закрыт.

Вдоль Lossi расположены различные кафе и бары. В среднем за ужин заплатишь здесь около € 15-20 на человека с бокалом алкоголя. Советуем заглянуть в ретро-кофейню Retro Kohvik – у нее есть свой очень уютный дворик. Интересным экспириенсом будет и поход в ресторан Saaremaa Veski, который находится на территории мельницы, – одной из местных достопримечательностей. Он расположен чуть в стороне от центра – на улице Pärna 19.

Одно из главных впечатлений от Lossi – это тишина. Людей тут почти нет. Ты как будто попадаешь на съемочную площадку голливудского исторического фильма, где все только что ушли на обед.

Как добраться?

Если не на машине, то самый лучший способ добраться сюда – на автобусе. Хотя есть еще и аэропорт с рейсами из Таллинна.

Автобус Lux Express. ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane