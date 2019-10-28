Фотоновость: что посмотреть в Курессааре – главном городе эстонского острова Сааремаа

Эстония владеет одним из самых больших островов в Балтийском море. Остров Сааремаа с его центральным городом Курессааре – одно из тех мест, где стоит побывать, если хочется чего-то новенького и не очень туристического. Мы нашли несколько причин, почему стоит приехать в Курессааре на денек.
Замок-крепость
Это главная достопримечательность Курессааре. У замка несколько имен: Аренсбург (по старому названию города), Курессааре, епископский. Как и подобает настоящему замку, он окружен водой. Ко входу ведет несколько мостов, а к стенам примыкает пара отелей. В речке, окружающей замок, также есть симпатичный фонтан – он находится рядом с тем мостом, что ведет к главному входу на территорию замка. Внутри здесь можно увидеть все то, что характерно для средневекового оборонительного сооружения. Обрати внимание на мельницу – на нее можно подняться. Вход в музей замка платный: 8 евро. Рядом со строением находится сцена с местами для слушателей, пишет 34.travel.me.
Обязательно прогуляйся по высокому рву у замка – оттуда получаются самые классные снимки величественного здания. В парке около замка – недалеко от центрального входа на его территорию – можно тоже очень приятно провести время. Здесь есть множество скамеек и маленькие фонтаны.
Береговая линия с качелями и великанами
Выйти с территории замка можно в сторону залива. На берегу есть что-то, напоминающее пляж: песок не средиземноморский, но полежать на нем можно. Сам залив в этой части мелководный. В воде есть даже детская горка, а рядом – площадка с развлечением для взрослых: качели, на которых можно взлететь на высоту до 4-5 метров. Отличная штука, главное мощно оттолкнуться от земли, а все остальное сделает сам механизм.
Если смотреть с берега на замок, то правее от него будет прогулочная зона с огромным парком. Оттуда можно прийти к спортивному центру и стадиону – великолепная зеленая поляна для футбола, беговые дорожки и другие штуковины, чтобы подтянуть свою физическую форму.
По левую сторону от замка (если, опять же, смотреть с пляжного берега) увидишь несколько гостиниц-спа – они находятся на улице Pargi. Рядом с ними располагается гигантская скульптура великанов – героев местного эпоса: Большого Тылля и его жены Пирет. Согласно легенде, Тылль был настолько огромным, что ходил по морю пешком. Особенно он любил «прогуливаться» в гости к своему брату, который жил на соседнем острове Хийумаа. На памятнике Тылль и его жена несут лодку, полную рыб. Несколько рыбин выпали из нее и лежат на земле.
Дальше от памятника – в сторону воды – гавань, где пришвартованы яхты. Это местный порт. Если повезет, можно застать момент, когда воду здесь чистят от водорослей. Делает это интересная машина-амфибия, которая способна выезжать на берег. Довольно интересное зрелище.
Спа
Как уже было сказано выше, на берегу есть несколько спа-отелей. По архитектуре они слегка напоминают советские здания,но с современными элементами – например, стеклянными фасадами.
В Курессааре многие приезжают как раз за тем, чтобы провести время в спа. Это одна из первых ассоциаций, которую вызывает город, да и весь остров Сааремаа, у эстонцев.
Но спа-отели раскинулись не только на берегу. Например, на центральной улице Lossi. Один из них – Arensburg Hotel – находится в старинном замке, к которому примыкает новый современный корпус со спа. У отеля есть большой внутренний двор, где в теплое время особенно приятно позавтракать или просто почилить.
Если ты приехал(-а) в город на автобусе и выбираешь отель в относительно близкой пешеходной доступности к автовокзалу, то рассмотри как раз варианты на улице Lossi. До тех гостиниц, что на берегу, пешком идти далековато, а общественным транспортом туда сложно добраться.Останется лишь вариант брать такси.
Центральная улица Lossi
Главная улица Курессааре, название которой переводится как «замок». Несложно догадаться, что она ведет именно к замку. Вдоль улицы расположены небольшие 2-3-этажные дома.
Lossi – пешеходная, но очень короткая улица: ее можно пройти за 4-5 минут. Похоже, такой она стала совсем недавно – еще в начале осени здесь завершались работы по укладке плитки. Улица начинается от небольшой площади, в которую упирается основная магистраль Курессааре – улица Tallinna. На площади есть бары и рестораны, а еще великолепный тротуарный фонтан – он такой же миниатюрный, как и многое в этом городе. Ночью фонтан подсвечивается самыми разными цветами. А если оказаться здесь в 9 или 10 вечера, то можно почувствовать себя единственным обитателем Курессааре – так тут немноголюдно.
В 100 метрах от площади, на улице Raekoja 10, находится крупный продуктовый магазин Konsum, который работает ежедневно до 21:00. Тут же рядом местная администрация и информационный центр для туристов – возможно, единственное место, где можно купить хоть какой-нибудь сувенир из Курессааре. Других подобных лавок в центре города не найти. Но стоит помнить, что в выходные инфоцентр закрыт.
Вдоль Lossi расположены различные кафе и бары. В среднем за ужин заплатишь здесь около € 15-20 на человека с бокалом алкоголя. Советуем заглянуть в ретро-кофейню Retro Kohvik – у нее есть свой очень уютный дворик. Интересным экспириенсом будет и поход в ресторан Saaremaa Veski, который находится на территории мельницы, – одной из местных достопримечательностей. Он расположен чуть в стороне от центра – на улице Pärna 19.
Одно из главных впечатлений от Lossi – это тишина. Людей тут почти нет. Ты как будто попадаешь на съемочную площадку голливудского исторического фильма, где все только что ушли на обед.
Как добраться?
Если не на машине, то самый лучший способ добраться сюда – на автобусе. Хотя есть еще и аэропорт с рейсами из Таллинна.
Наиболее логичный вариант – перевозчик Lux Express, который в онлайн-системе предлагает различные опции для стыковки в Таллинне (длинные и короткие). Но на рейсе Таллинн – Курессааре тебя будет ждать несколько сюрпризов. В самом автобусе тебе не будут доступны все ништяки, которые привычны для более долгих маршрутов (вроде Петербург – Таллинн). Вот, чем отличается внутриэстонский рейс компании от международного:
- Кофеаппарат на рейсе будет, скорее всего, выключен, так что кофе или чай попить не удастся.
- Бутылка воды, которую обычно дают бесплатно, здесь будет стоить денег.
- Будет много остановок – не забывай, что это внутренний рейс по стране.
- И приятная опция: билет из Таллинна в Курессааре можно купить прямо у водителя.
Но самое интересное в дороге в Курессааре – переправа на пароме. Он идет до острова полчаса. На этой линии курсируют два парома – синий и оранжевый. Самый простой билет (если ты пешеход) стоит три евро.
На автопалубах практически нет свободных мест. Как только паром отходит от берега, все пассажиры автобуса и другие участники путешествия отправляются наверх, где можно успеть быстро перекусить. На борту парома работают кафе, а также магазинчик с фастфудом и напитками. Есть W-Fi и туалеты. А еще можно выйти на верхнюю палубу и насладиться морским воздухом. С парома открывается отличный вид на огромное количество ветряных мельниц, расположенных на берегу.
С возвращением на автобус лучше не затягивать, при приближении к берегу надо уже сидеть на месте. Водитель никого не ждет, и как только паром швартуется, тут же отправляется дальше в путь – здесь всё строго по расписанию.
Вся дорога от Таллинна до Курессааре на автобусе занимает около четырех часов. А паромная линия находится посередине этого пути.